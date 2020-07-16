Цены на молоко в Украине растут медленными темпами

На сегодняшний день рост цен на молоко-сырье в Украине поддерживается, хотя и медленно из-за сезонности.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации производителей молока (АПМ).

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Так, последний мониторинг АПМ показал незначительное повышение цен по всем сортам и больше всего — по первому. При этом, экстрасорт подорожал на 6 копеек, до 10,16 грн/кг, высший — на 3 копейки до 9,73 грн/кг, а первый — на 8 копеек до 9,17 грн за килограмм.

Средневзвешенная цена трех сортов выросла на 6 копеек и составляет 9,69 грн/кг.

Согласно данным АПМ, изменился и диапазон колебаний цен на экстрасорт по регионам:

западном — 9,8 — 10 грн/кг;

восточном — 9,9 — 10,2 грн/кг;

северном — 9,9 — 10,5 грн/кг:

южном — 9,9 — 10,5 грн/кг;

центральном — 9,9 — 10,4 грн/кг.

"Несмотря на падение производства молока на фоне завершения сезона большого молока, сезонный тренд роста выглядит довольно вялым. Причиной здесь является падение спроса, сформировавшееся под влиянием карантина, который не так быстро восстанавливается. Дополнительное давление оказывает также постоянно растущий импорт молочной продукции, который в условиях падения покупательной способности граждан, не только удерживает свою долю на рынке, но и растет по итогам первого полугодия", — говорится в сообщении ассоциации.

По мнению аналитиков, ситуация с восстановлением в ближайшем будущем вряд ли изменится существенно, однако рост цен на сырье будет отмечаться в пределах сезонного тренда, который может быть не таким стремительным, как, к примеру, в прошлом году.

Напомним, согласно официальным данным, производство молока в Украине за 5 месяцев снизилось на 3,6% по всем категориям хозяйств.