Цены на нефть снова пошли вверх — Reuters

Сегодня, 26 мая, цены на нефть выросли на фоне растущей уверенности рынков в том, что производители будут придерживаться обязательств о сокращении производства нефти, сообщает Reuters.

В то же время, как отмечает агентство, спрос восстанавливается в связи с тем, что все больше автомобилей возвращается на дороги по мере того, как по всему миру ослабляются карантинные меры.

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Так, в 08:20 по киевскому времени фьючерсы на американскую легкую нефть WTI выросли на 3,37% до $34,37 за баррель, вблизи внутридневного максимума в $34,33.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,1% до $36,27, после роста на 1,1% в понедельник.

Рынок получил поддержку на фоне комментариев из России, сообщившей о том, что добыча нефти упала почти до целевого уровня на май и июнь в 8,5 млн баррелей в сутки в рамках сделки о сокращении производства ОПЕК+.

"Определенно есть ощущение, что эти сокращения прошли так хорошо, как можно было ожидать", — отметил старший специалист по стратегии в области сырьевых товаров в Australia and New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс.

Страны ОПЕК+ вновь встретятся в начале июня, чтобы обсудить продолжение сокращений для оказания поддержки ценам, которые все еще в минусе примерно на 45% с начала года.

Крупные производители в апреле договорились о сокращении объемов производства почти на 10 млн баррелей в сутки в мае и июне.

Ранее американские энергетические компании снизили число нефтяных буровых установок до исторического минимума третью неделю кряду в рамках сокращения расходов на фоне обвала цен на нефть из-за пандемии коронавируса.

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Напомним, 5 марта 2020 года представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией приняли решение о дополнительном сокращении добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки.

В то же время, члены ОПЕК не смогли добиться заключения сделки о масштабном сокращении добычи нефти с Россией и другими, не входящими в организацию производителями, из-за чего цены на топливо начали активно снижаться.

Уже 9 марта 2020 года цены на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнули почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, повторив антирекорд, установленный во время войны в Персидском заливе в 1991 году.