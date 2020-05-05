Цены на нефть взметнулись вверх

Сегодня, 5 мая, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:34 КВ составляла $28,26 за баррель, что на $1,06 (3,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии, сообщает "Интерфакс-Украина".

По итогам торгов в понедельник, 4 мая, июльские фьючерсы подорожали на $0,76 (2,9%), до $27,2 за баррель.

Агентство отмечает, что фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на $1,23 (6,03%) — до $21,62 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $20,39 за баррель, поднявшись на $0,61 (3,1%).

Улучшению настроений также способствуют признаки того, что падение спроса на ряде рынков могло достигнуть дна, однако для устранения избытка предложения потребуется определенное время. Восстановление потребления нефти также, вероятно, будет очень постепенным, при этом напряженность между США и Китаем может осложнить этот процесс.

По мнению экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли, хотя худшее для нефтяного рынка, похоже, уже позади, у котировок все еще нет существенного драйвера для роста.

Давление на нефтяной рынок накануне оказала информация о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

Напомним, 24 апреля цена на нефть Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE пошла вверх.

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5 марта 2020 года представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией приняли решение о дополнительном сокращении добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки.

В то же время, члены ОПЕК не смогли добиться заключения сделки о масштабном сокращении добычи нефти с Россией и другими, не входящими в организацию производителями, из-за чего цены на топливо начали активно снижаться.

Уже 9 марта 2020 года цены на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнули почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, повторив антирекорд, установленный во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

11 марта 2020 года цены на нефть выросли в надежде, что американские нефтяные компании сократят объемы производства.

Позднее Саудовская Аравия заявила, что готова увеличить объемы поставок нефти в Европу до трех раз и продавать ее по 25 долларов за баррель.

20 апреля, майские фьючерсы на нефть WTI впервые с 1999 года снизились в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.

В этот же день, по состоянию на 21:30, цена на нефть марки WTI с пост