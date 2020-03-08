Цены на сахар в мире побили трехлетний рекорд

В феврале среднее значение Индекса цен на сахар FAO составило 209,7 пункта, что на 9 пунктов (4,5%) выше его январского значения.

Об этом свидетельствуют данные отчета The Food and Agriculture Organization (FAO).

После пяти месяцев непрерывного роста цены на сахар достигли самого высокого уровня с мая 2017 г.

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"Причиной текущего роста цен стало ухудшение видов на урожай в Индии — втором крупнейшем производителе сахара в мире — а также в Таиланде, где установилась длительная засуха", — отмечается в отчете.

Кроме того, согласно сообщению, росту цен способствовал активный импортный спрос, прежде всего со стороны Индонезии — крупнейшего импортера сахара в мире.

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Вместе с тем ослабление обменного курса бразильской национальной валюты (реал) к доллару США оказало сдерживающее воздействие на рост международных цен на сахар.

Напомним, Украина в 2019 году в полном объеме использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС по 12 группам товаров из 37.