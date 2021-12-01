"Дочерняя компания Vodafone начнет разработки для MVP-клиентов", — директор по продажам и абонентскому обслуживанию “Vodafone Украина" Евгений Булах

Как создать культуру принятия решений в компании, которая не только внедряет, но и производит инновации, как быстро и успешно убирать преграды на пути роста и что будет драйвером развития, на Business Wisdom Summit рассказал директор по продажам и абонентскому обслуживанию "Vodafone Украина" Евгений Булах.

Выступление Евгения Булаха в InterContinental Kyiv собрались послушать сотни участников Business Wisdom Summit. Среди них и те, кто внедряет инновации, и те, кто их производит.

Свое выступление спикер начал с особенностей создания в компании культуры принятия решений. А для этого в первую очередь нужно учитывать специфику ее деятельности. Если это стартап, который только на этапе MVP, решения могут приниматься только на уровне основателей. А если это компания, которая занимается производством продукта и запуском стартапов, она может работать по принципу agile: решения могут приниматься без одобрения высшего руководства.



“Большой системный бизнес, как "Vodafone Украина", работает в гибридной системе. Так как мы большая телеком-компания, в которую нужно постоянно инвестировать в долгосрочные проекты, у нас все организуется waterfall. Это каскадная модель разработки проекта, в которой она выглядит как поток, последовательно проходящий фазы анализа требований, проектирования, реализации, тестирования, интеграции и поддержки. Евгений Булах Директор по продажам и абонентскому обслуживанию "Vodafone” Украина"

В то же время дочерняя компания оператора, компания IT SmartFlex, сегодня заточена на разработку проектов для внутреннего использования. Но Булах убежден, что через 1-1,5 года она будет делать разработки для MVP-клиентов. Кроме того, в компании "Vodafone Украина" есть несколько продуктов, которые развиваются в командах agile и с классическим подходом.

“Тут очень важно найти некий баланс и определить, какой инструмент будет максимально эффективным. В компаниях, где команда может сама принимать решение, работают представители разных функций. Но они работают над одним конкретным продуктом и больше ничем не занимаются, поэтому самостоятельно принимают серьезные решения. В компании "Vodafone Украина" таких команд пока три, но, скорее всего, будет больше”. Евгений Булах Директор по продажам и абонентскому обслуживанию "Vodafone Украина"

О технологиях и инновациях, которые будут влиять в ближайшее время на рынок телекома, Булах выделил IT, которая будет основным драйвером развития телеком отрасли, и, конечно же, сеть 5G, которая в первую очередь нужна исключительно для решений различных и инвестиционных компаний. Также Булах считает, что IT будет в целом влиять на экономику стран, отраслей и даст возможность зарабатывать больше, чем телеком-операторы, которые будут реализовывать эти решения.