- Тип
- Эксклюзив
- Категория
- Бизнес
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"Дочерняя компания Vodafone начнет разработки для MVP-клиентов", — директор по продажам и абонентскому обслуживанию “Vodafone Украина" Евгений Булах
Как создать культуру принятия решений в компании, которая не только внедряет, но и производит инновации, как быстро и успешно убирать преграды на пути роста и что будет драйвером развития, на Business Wisdom Summit рассказал директор по продажам и абонентскому обслуживанию "Vodafone Украина" Евгений Булах.
Выступление Евгения Булаха в InterContinental Kyiv собрались послушать сотни участников Business Wisdom Summit. Среди них и те, кто внедряет инновации, и те, кто их производит.
Свое выступление спикер начал с особенностей создания в компании культуры принятия решений. А для этого в первую очередь нужно учитывать специфику ее деятельности. Если это стартап, который только на этапе MVP, решения могут приниматься только на уровне основателей. А если это компания, которая занимается производством продукта и запуском стартапов, она может работать по принципу agile: решения могут приниматься без одобрения высшего руководства.
В то же время дочерняя компания оператора, компания IT SmartFlex, сегодня заточена на разработку проектов для внутреннего использования. Но Булах убежден, что через 1-1,5 года она будет делать разработки для MVP-клиентов. Кроме того, в компании "Vodafone Украина" есть несколько продуктов, которые развиваются в командах agile и с классическим подходом.Подписывайтесь на наш YouTube канал
О технологиях и инновациях, которые будут влиять в ближайшее время на рынок телекома, Булах выделил IT, которая будет основным драйвером развития телеком отрасли, и, конечно же, сеть 5G, которая в первую очередь нужна исключительно для решений различных и инвестиционных компаний. Также Булах считает, что IT будет в целом влиять на экономику стран, отраслей и даст возможность зарабатывать больше, чем телеком-операторы, которые будут реализовывать эти решения.