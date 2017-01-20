Частные компании за два года в 15 раз увеличили поставки газа в Украину

В Украине увеличилось количество импортеров природного газа и соответственно выросла их доля в поставках. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

В частности, в Украине действует более 20 частных импортеров, которые завезли в страну 2,9 млрд куб. м газа в 2016 году. Для сравнения, в 2014 году частные импортеры завезли всего 0,2 млрд куб. м.





Из-за снижения закупок доля "Нафтогаза" в импорте газа в 2016 году снизились до 74%. Компания импортировала всего 8,2 млрд куб. м газа. По словам главного коммерческого директора группы Юрия Витренко, "Нафтогаз" потратил на закупки газа в Европе $1,6 млрд.

У российского "Газпрома" компания не закупает газ с осени 2015 года.

НАК и "Газпром" не договорились о поставках газа в 2016 году: на последних переговорах россияне отказались подписывать дополнительное соглашение к контракту от 2009 года.

Без этого соглашения "Нафтогаз" опасается, что перечисленный аванс за газ будет направлен на оплату выставленных штрафов по нарушениям обязательств "take-or-pay" ("бери-или-плати"). Нынешняя сумма претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" по "take-or-pay" превысила $30 млрд. "Нафтогаз" оспаривает штрафы, а также дискриминирующие нормы контракта с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Решения по спору "Нафтогаза" с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже ожидают в марте 2017 года.