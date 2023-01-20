Cheese Lover’s Day — день коли варто зібратися з друзями та створити сирну тарілку як справжні поціновувачі по всьому світу

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Здавалось би, звичайна п‘ятниця, безліч робочих завдань та нескінченне коло домашньої рутини. Але ні! Сьогодні, 20 січня, у всьому світі відзначається — День любителів сиру. Саме це свято є одним з найпопулярніших серед шанувальників молочного продукту у багатьох країнах.

Цікавим є і те, що українці з року в рік споживають все більше сиру. Зараз кількість спожитого сиру, що припадає на 1 людину в рік, сягає 5,5 кілограмів і цифра ця постійно росте. Українці все частіше обирають якісні сири на вечерю та споживають їх разом з різними акомпанементами.

Спробувавши одного разу такі сири, ви більше не зможете відмовити собі у задоволенні. Окрім того, цей продукт є корисним для здоров‘я, а завдяки великому вибору на полицях, будь-яка страва з додаванням сиру стає особливою.

Повністю занурити у сирній світ, допоможе компанія Ardis Group, де працюють справжні сирні поціновувачі, які пропонують більш ніж 50 найменувань сирів зі всього світу для національних мереж та HoReCa.

Зараз дуже важливо відволікатися та черпати знання у новій для себе сфері.

Наприклад, чи знали ви, що:

сировина для виготовлення сиру буває не тільки з коров’ячого чи козячого молока, а й овечого та з молока буйволиці;

серед інструментів для роботи з сирами використовують не тільки звичний для всіх ніж або шпатель (для пастоподібних сирів), а й ліру та ніж-гільйотину (для блакитних сирів), жироль для зрізання стружки з головки особливого швейцарського напівтвердого сиру Тет де Муан;

музою відомого художника Сальвадора Далі був сир камамбер, яким він надихався, коли створював свій шедевр “Постійність пам’яті”;

існує людина, яка щотижня вмиває сир і такого спеціаліста називають афінер. Він стежить за дозріванням сирів з митою скоринкою і витримує чіткий графік перевертань для набуття особливого смаку;

споживання сиру — це ідеальний варіант для підняття настрою, бо він містить гормон щастя, серотонін, який відповідає за самопочуття людини.

Команда Ardis Group вітає всіх чізлаверів зі святом, бажає частіше відкривати для себе нові сирні поєднання та пропонує взяти участь у розіграшах на сторінках соціальних мереж улюблених брендів українців:

Bergader — неповторні баварські сири, смак яких кожного разу хочеться додати у перелік обраних страв.

Lel’ — свіжі сири українського походження, які підкорюють серця.

Беріть участь та вигравайте вишукані сири для затишної вечері від бренду Bergader, а також набір для приготування неперевершеної піци із тягучою моцарелою для веселих п’ятничних посиденьок з друзями від бренду Lel’.

А вже зовсім скоро, у мирні часи, команда Ardis Group вірить, що у всіх українців та туристів з’явиться змога відвідати крафтові сироварні й виробництва України та відкрити для себе автентичні смаки українських сирів.