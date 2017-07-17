Через год в аэропорт "Гостомель" могут начать полеты пассажирские самолеты

17 июля 2017, 16:22
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает разработать проектную документацию для развития аэропорта в Гостомеле и превращения его в базу для лоу-костов

Увеличить картинку Аэропорт Антонов в Гостомеле

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман высказался за развитие аэропорта "Гостомель" (Киевская область, Международный аэропорт "Антонов" — Delo.UA) и превращения его в базовый аэропорт для лоукостов — в том числе ирландского Ryanair. Сейчас это база для самолетов ГП "Антонов" и авиакомпании "Авиалинии Антонова".

Как сообщила пресс-служба правительства, об этом Гройсман заявил в ходе специального совещания по вопросам развития авиасообщения и ведения переговорного процесса с лоукост-перевозчиками.

Премьер добавил, что привлечение в Украину новых авиаперевозчиков предусматривает интенсивное развитие отечественных аэропортов — как международных, так и региональных, возможности которых используются нерационально.

"Мы выступаем за единые правила (привлечения авиакомпаний), в том числе для лоукостов. При этом у нас есть разные аэропорты, является аэропортовые терминалы. Поэтому нужна программа и новые правила привлечения авиаперевозчиков", — сказал Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что кроме международного аэропорта "Борисполь" столица, к примеру, имеет еще два аэропорта — "Киев" (Жуляны) и "Гостомель", которые тоже необходимо развивать.

Премьер также предложил разработать проектную документацию развития аэропорта "Гостомель" с определением стоимости всех необходимых работ. "Мы сейчас должны принять решение, которое позволит нам решить сразу много вопросов, среди которых — отмена любых монополий в "Борисполе", привлечение новых авиаперевозчиков и снижение стоимости билетов для наших пассажиров", — сказал чиновник.

По итогам совещания решено проработать условия для временной работы лоукостов в аэропортах "Борисполь" или "Киев" сроком на один год. За это время превратить аэропорт "Гостомель" в аэропорт для лоукост-перевозчиков. Такие перевозчики также должны будут начать полеты в региональные аэропорты Украины.

Ранее глава аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин называл аэропорт в Гостомеле вероятным местом для полетов лоукост-компании Ryanair.

По материалам: "Дело"
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Теги: аэропорт киев , аэропорт борисполь , аэропорт , гп антонов 14307529 , авиация , авиаперевозки , владимир гройсман

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