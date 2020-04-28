Черновицкий хлебокомбинат вошел в состав HD-group

АО "Черновицкий хлебокомбинат" вошел в состав Группы компаний HD-group.

Об этом сообщает пресс-служба Группы.

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В структуре производства хлебокомбината хлебная продукция занимает 94%, булочные и кондитерские изделия — 6%. Хлебная продукция представлена ​​22 видами хлеба, а кондитерские и хлебобулочные изделия — более 50 видами продукции.

По информации пресс-службы, общая мощность предприятия составляет 120 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Мощность линий по производству формовых хлебов составляет 82 тонны в сутки, линии по производству батонов и подовых хлебов — 31 тонна в сутки, линии по производству мелкоштучных изделий — 5 тонн в сутки, кондитерский цех — 2 тонны в сутки.

1500 торговых точек ежедневно получают продукцию Черновицкого хлебокомбината. Кроме линейной розницы, продукция представлена ​​во всех национальных и региональных сетях Черновицкой области. Также предприятие имеет развитую торговую сеть, которая насчитывает 51 собственную точку продаж.

"Интеграция Черновицкого хлебокомбината в состав HD-group началась, когда мир накрывала эпидемия COVID-19 и мы понимали все сложности этого проекта! Это был настоящий стресс-тест для компании и первый большой проект инвестиционного фонда, созданного акционерами HD-group для осуществления профильных инвестиций в пищевой индустрии. Могу сказать, что мы круто прошли этот этап и смогли осуществить интеграцию ЧХК в кластер ХБИ нашей растущей HD-group! При том, что общаются сегодня специалисты Группы и ЧХК, в основном, в онлайне, но мы успешно осуществляем проекты инновационного развития ЧХК! А наш благотворительный фонд "Социальные инициативы" немедленно подключился к реализации областных и городских программ, связанных с доставкой хлебной продукции наиболее нуждающимся категориям жителей Черновицкой области. Да, мы переживаем карантин, который, к сожалению, может стать началом национального кризиса, как часть кризиса общемирового. И я не хочу говорить про возможности, который он (кризис) предоставляет... и лучше бы его не было, но есть как есть. Скажу одно — мы не намерены отходить от намеченной нами стратегии и скоро нам нужно будет объявлять о завершении еще нескольких подобных проектов. И так точно будет, потому что даже в такое непростое время нужно запускать свои космические корабли мечты", — комментирует совладелец и CEO HD-group Борис Шестопалов.

Совладелец и CEO HD-group Борис Шестопалов. Фото: HD-group

"Приобретение Черновицкого хлебокомбината — это результат трансформации HD-group в национального игрока на рынке хлеба. Кластерная система управления позволит снизить себестоимость продукции и повысить ее качество для потребителя", — резюмирует совладелец HD-group Сергей Чекальский.

Совладелец HD-group Сергей Чекальский. Фото: HD-group

Во время карантина Черновицкий хлебокомбинат, как и все предприятия HD-group, активно оказывает поддержку социально незащищенным категориям граждан в своем регионе. Адресная помощь в виде продукции Черновицкого хлебокомбината поступила в ряд учреждений: Черновицкий социальный центр "Забота", городскую службу семьи, детей и молодежи, Черновицкую областную клиническую больницу, Черновицкий центр службы крови, общественную организацию "Народная помощь Украине".

СПРАВКА

HD-group — Группа компаний в сфере агрифуд с фокусом на B2B клиента. В составе Группы работают зерноперерабатывающие предприятия; заводы по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, бакалеи; завод по производству джемов, варенья; компания по организации логистических услуг и компания по организации закупок.