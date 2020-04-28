Бизнес 1 час назад

Черновицкий хлебокомбинат вошел в состав HD-group

Продукция Черновицкого хлебокомбината ежедневно поставляется в 1500 торговых точек

Черновицкий хлебокомбинат вошел в состав HD-group Черновицкий хлебокомбинат вошел в состав HD-group
Фото: пресс-служба HD-group

АО "Черновицкий хлебокомбинат" вошел в состав Группы компаний HD-group.

Об этом сообщает пресс-служба Группы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В структуре производства хлебокомбината хлебная продукция занимает 94%, булочные и кондитерские изделия — 6%. Хлебная продукция представлена ​​22 видами хлеба, а кондитерские и хлебобулочные изделия — более 50 видами продукции.

По информации пресс-службы, общая мощность предприятия составляет 120 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Мощность линий по производству формовых хлебов составляет 82 тонны в сутки, линии по производству батонов и подовых хлебов — 31 тонна в сутки, линии по производству мелкоштучных изделий — 5 тонн в сутки, кондитерский цех — 2 тонны в сутки.

1500 торговых точек ежедневно получают продукцию Черновицкого хлебокомбината. Кроме линейной розницы, продукция представлена ​​во всех национальных и региональных сетях Черновицкой области. Также предприятие имеет развитую торговую сеть, которая насчитывает 51 собственную точку продаж.

"Интеграция Черновицкого хлебокомбината в состав HD-group началась, когда мир накрывала эпидемия COVID-19 и мы понимали все сложности этого проекта! Это был настоящий стресс-тест для компании и первый большой проект инвестиционного фонда, созданного акционерами HD-group для осуществления профильных инвестиций в пищевой индустрии. Могу сказать, что мы круто прошли этот этап и смогли осуществить интеграцию ЧХК в кластер ХБИ нашей растущей HD-group! При том, что общаются сегодня специалисты Группы и ЧХК, в основном, в онлайне, но мы успешно осуществляем проекты инновационного развития ЧХК! А наш благотворительный фонд "Социальные инициативы" немедленно подключился к реализации областных и городских программ, связанных с доставкой хлебной продукции наиболее нуждающимся категориям жителей Черновицкой области. Да, мы переживаем карантин, который, к сожалению, может стать началом национального кризиса, как часть кризиса общемирового. И я не хочу говорить про возможности, который он (кризис) предоставляет... и лучше бы его не было, но есть как есть. Скажу одно — мы не намерены отходить от намеченной нами стратегии и скоро нам нужно будет объявлять о завершении еще нескольких подобных проектов. И так точно будет, потому что даже в такое непростое время нужно запускать свои космические корабли мечты", — комментирует совладелец и CEO HD-group Борис Шестопалов. 

Совладелец и CEO HD-group Борис Шестопалов. Фото: HD-group

"Приобретение Черновицкого хлебокомбината — это результат трансформации HD-group в национального игрока на рынке хлеба. Кластерная система управления позволит снизить себестоимость продукции и повысить ее качество для потребителя", — резюмирует совладелец HD-group Сергей Чекальский.

Совладелец HD-group Сергей Чекальский. Фото: HD-group

Во время карантина Черновицкий хлебокомбинат, как и все предприятия HD-group, активно оказывает поддержку социально незащищенным категориям граждан в своем регионе. Адресная помощь в виде продукции Черновицкого хлебокомбината поступила в ряд учреждений: Черновицкий социальный центр "Забота", городскую службу семьи, детей и молодежи, Черновицкую областную клиническую больницу, Черновицкий центр службы крови, общественную организацию "Народная помощь Украине".

СПРАВКА

HD-group — Группа компаний в сфере агрифуд с фокусом на B2B клиента. В составе Группы работают зерноперерабатывающие предприятия; заводы по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, бакалеи; завод по производству джемов, варенья; компания по организации логистических услуг и компания по организации закупок.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Мировые цены на сахар обвалились до 12-летнего минимума
Мировые цены на сахар обвалились до 12-летнего минимума
Зеленский анонсировал дешевые кредиты бизнесу
Зеленский анонсировал дешевые кредиты бизнесу
Пандемия коронавируса ставит под угрозу экспорт украинских орехов
Пандемия коронавируса ставит под угрозу экспорт украинских орехов
Загрузка...
Новое видео
Ресторатор Максим Храмов: Что ждет ресторанный бизнес после карантина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве горит сервисный центр МВД (ВИДЕО)

  3. "Убивают лучшую в Украине психбольницу" — в Киеве сокращают почти 500 медиков (ВИДЕО)

  4. "Слуга народа" хочет ослабить карантин в регионах, где меньше всего зараженных вирусом

  5. Украинские предприниматели вышли на митинги с требованием открыть рынки (ВИДЕО)

Загрузка...