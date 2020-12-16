Четыре мифа о лазерной эпиляции

Лазерная эпиляция — современный и высокоэффективный метод избавления от нежелательных волос на лице и теле. Но несмотря на то, что миллионы женщин по всему миру успели оценить преимущества лазерной эпиляции, она все еще окутана мифами, которые мы сегодня развенчаем.

1. Лазерная эпиляция и онкология

Никто, наверное, и не знает, откуда пошел этот миф и самый главный страх женщин, которые хотят сделать лазерную эпиляцию. Скорее всего корни кроются в том, что во время процедуры врач-косметолог заклеивает родинки. Но это делается не из страха, что произойдет их малигнизация, а чтобы темный пигмент родинки не притянул на себя энергию лазера и не спровоцировал ожог таким образом. Все исследования, проводившиеся по поводу безопасности лазерной эпиляции, говорят о том, что она не повышает общепопуляционные риски дерматологических и онкологических заболеваний.

Подпишитесь на канал DELO.UA

2. Лазерная эпиляция — это дорого

На самом деле, это не так. Более того, лазерная эпиляция помогает экономить. После того, как вы пройдете курс, вы на несколько лет сможете забыть о нежелательных волосах и борьбе с ними. Если посчитать, сколько за аналогичное время вы бы потратили на шугаринг и восковую депиляцию, то они проиграют лазерной. К тому же между процедурами лазерной эпиляции проходит около месяца, поэтому курс растянут по времени и доступен каждому.

3. Лазерная эпиляция может быть неэффективной

Абсолютно всегда можно добиться положительного эффекта. Вопрос только в количестве процедур и в типе лазера. Кому-то по фенотипу подойдет диодный, другим — александритовый. И необходимое количество процедур в каждом случае будет разным, ведь большую часть волос мы просто не видим, поэтому спрогнозировать заранее длительность курса невозможно. В среднем это 10-12 процедур.

Частично вернуться волосы могут, например, во время беременности, когда произойдут серьезные гормональные изменения. Но у большинства женщин это просто отдельные волоски.

4. Это больно

Из методов эпиляции, которые позволяют на долгие месяцы и годы забыть о волосах, именно лазерная эпиляция — самый комфортный. Могут возникать дискомфортные ощущения, но они вполне терпимы даже для людей с низким болевым порогом. Более того, во время процедуры применяется местная анестезия.

Поэтому если вам надоели волосы на теле, бритва, вросшие волосы и зависимость от мастеров шугаринга, самое время решиться и записаться на лазерную эпиляцию. Тем более, что зима — лучшее время для этого.