Что изменилось на юридическом рынке в І квартале 2021 года?

Компания ЛІГА:ЗАКОН провела детальное исследование рынка юридических услуг и готова представить изменения, произошедшие в І квартале 2021 года. По сравнению с годовыми показателями особенностью ежеквартального среза является учет наиболее динамичных направлений.

Результаты исследования были получены с помощью уникальной технологии искусственного интеллекта DATA-SMART-анализ, которая проводит ежеквартальный срез юридического рынка, построенный на основе данных из открытых источников, информации из национального юридического каталога Liga:BOOK и мнений экспертов. Именно эта методика была положена в основу рейтингования юрбиза и определения победителей Всеукраинского юридического рейтинга LIGA ZAKON AWARDS.

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Динамика развития рынка

На сегодняшний день рынок более чем конкурентный. Количество юридических компаний продолжает расти, а молодые юристы либо создают новые адвокатские бюро и объединения, либо же стараются слиться с более сильными и успешными игроками рынка.

Учитывая официальные данные Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей в Украине за последние три года, прослеживается следующая ситуация: при сравнении информации в разрезе I квартала 2019, 2020 и 2021 годов наблюдается нисходящая динамика роста рынка и увеличение количества закрытых компаний в соотношении к открытым. То есть рынок постепенно сужается, вытесняя более слабых игроков, но, тем не менее, продолжает расти, как и конкурентная борьба.

Можно констатировать, что рынок юридических услуг пережил пандемию коронавируса с умеренными потерями и довольно оперативно подогнал работу под новые условия, сохраняя свою медиаактивность.

Медиаактивность

В рамках ежеквартального DATA-SMART-анализа оценивались количественные показатели по результатам 12 месяцев и медиаактивность в І квартале 2021 года.

Лидерами присутствия в СМИ в 2020–2021 годах стали следующие юридические фирмы (ранжирование проводилось по количественным показателям):

- Алексеев, Боярчуков и Партнеры,

- Asters,

- Ильяшев и Партнеры,

- Кравец и Партнеры,

- Ader Haber,

- Sayenko Kharenko,

- GOLAW,

- Barristers,

- Juscutum,

- Arzinger.

Исследование проводилось на базе 100 украинских юридических компаний и десятков тысяч публикаций начиная с 2020 года и учитывало распределение веса коэффициентов 60 % к 40 % публикаций в специализированных СМИ и общеполитических и деловых медиа соответственно.

Лидеры показали наибольшую активность в коммуникациях с медиа и высокие показатели охвата аудитории.

Судебная практика

Наиболее востребованными практиками на рынке остаются уголовная и судебная, а также корпоративная безопасность и налоговое право.

По данным системы анализа судебных решений VERDICTUM, максимальное количество судебных решений, зарегистрированных в I квартале 2021 года, поступило по отраслям уголовного и налогового права. Также не теряют своей актуальности трудовые и семейные споры.

Продвижение услуг и безопасность

Отметим, что юридические компании довольно быстро подхватили новые тенденции и практически полностью диджитализировали процесс привлечения клиентов и взаимодействия с ними уже с середины 2020 года.

Наблюдается рост инвестиций в облачные технологии для обеспечения юристам надежной и защищенной удаленной работы с документами, в инструменты защиты, резервного хранения и усиления безопасности данных.

Изменились и подходы к продвижению услуг. На юридическом рынке растет спрос на специалистов по диджитал-маркетингу, активнее используются инструменты контекстной рекламы и мероприятия в режиме видеоконференций.

Более того, юридические компании активно развивают свои медиаканалы и увеличивают бюджеты на цифровое продвижение, утверждают цифровые стратегии развития бизнеса, которые также учитывают коммуникации с действующими и потенциальными клиентами.

Финансы

Что касается финансовых вопросов, то большинство компаний оставили свои ставки на докризисном уровне, а негативные финансовые прогнозы для них не подтвердились.

В большинстве случаев у юридических фирм реализовывался средний финансовый прогноз, которым предусматривалась умеренная доходность без сокращения персонала и радикального сокращения операционных расходов. Партнеры ведущих юридических компаний отмечают, что все практики имели среднюю загрузку, а бизнес выбирал фиксированный бюджет и средние ставки.

В целом после коронакризиса юристы не ожидают глобальных изменений, тем не менее, соглашаются, что внутренняя и внешняя политика оказывают большое влияние, а юридический рынок может развиваться только на фоне растущей экономики.

Больше информации о том, как изменился рынок юридических услуг, можно будет узнать 1 июня на онлайн-презентации от ЛІГА:ЗАКОН.

В программе живое обсуждение юридических трендов, а также объявление старта приема заявок на LIGA ZAKON AWARDS 2021. До встречи!

Трансляция доступна по ссылкам: