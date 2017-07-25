Что налоговики нашли во время обысков на спиртзаводах

25 июля 2017, 17:15
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Налоговая милиция провела обыски на 41 объекте "Укрспирта" и "оставила на ответственное хранение" почти 98 тыс. декалитров алкоголя

Что налоговики нашли во время обысков на спиртзаводах | Рынки | Дело Увеличить картинку

24 июля следователи и оперативники налоговой милиции провели обыски на территории 14 областей. Санкционированные Шевченковским райсудом Киева обыски прошли по 41 адресу, где "Укрспирт" осуществлял свою деятельность.

Как сообщает Государственная фискальная служба, 430 работников налоговой милиции искали неучтенную продукцию на предприятиях "Укрспирта".

В ходе досудебного расследования были получены сведения, подтверждающие факты нарушения предприятием действующего законодательства Украины и вероятного неучтенного изготовления продукции.

Во время документирования преступной деятельности подпольных цехов по изготовлению ликеро-водочных изделий работниками налоговой милиции фиксируются факты поступления к ним спирта, неучтенного, изготовленного на мощностях спиртзаводов, который используется правонарушителями в качестве сырья для незаконного изготовления водки.

Как говорится в сообщении, работниками налоговой милиции изъято и оставлено на ответственное хранение 97 903,1 декалитров спиртосодержащей продукции на сумму более 180 млн грн.

Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования в уголовном производстве №32014110130000014, открытое в отношении руководства ГП "Укрспирт" по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 и 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) УК Украины.

Бывшие руководители "Укрспирта" — Александр Харт (2012 — 2014 гг.) и Михаил Лабутин (2014 г.) — являются фигурантами уголовных производств и находятся в розыске.

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Теги: укрспирт , гфс , обыск , налоговая милиция

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Что налоговики нашли во время обысков на спиртзаводах | Рынки | Дело
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