Что нужно знать о видах и причинах головной боли

Распространённым симптомом неспецифического характера является цефалгия. Патологическое состояние возникает как реакция организма на какие-либо физиологические или психофизиологические изменения.

В их числе — нарушение тонуса мозговых сосудов головы, раздражение нервных волокон в костной ткани и черепе, повреждения мышц черепа и шеи. Все они проявляются в виде различных болевых ощущений в области головы, которые нередко отдают на шею, бывают острыми, тупыми, режущими, пульсирующими, давящими, сжимающими.

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Если патология носит временный характер, помогают препараты от головной боли, способные в короткий срок облегчить состояние. Болевой синдром, возникающий постоянно, свидетельствует о наличии серьезных заболеваний и требует лечения.

Причины цефалгии могут быть самыми разными. Среди них — чрезмерное употребление алкоголя, перенапряжение и общее переутомление организма, бессонница и недосыпание, стрессы, смена погоды. В таких случаях симптом не относится к признакам опасного состояния, быстро и легко устраняется. Квалифицированная медицинская помощь необходима, если головная боль частая и длительная, вызвана инфекциями, сосудистыми патологии, травмами головы, болезнями позвоночника и другими серьезными недугами.

Лечение и профилактика головной боли

Достаточно принять обезболивающий препарат в качестве первичной меры, если головная боль беспокоит крайне редко и не оказывает существенного влияния на повседневную жизнь. Одними из наиболее эффективных считаются анальгетики, действие которых направлено на временную блокаду нервных болевых импульсов. При хроническом и явно выраженном характере цефалгии необходимо обратиться к врачу.

Часто причиной таких болевых ощущений становятся воспалительные процессы в сосудах и структурах головного мозга. В этом случае более актуальны лекарства с жаропонижающим и анальгезирующим эффектом. Нестероидные противовоспалительные препараты используются в составе комплексной терапии различных заболеваний.

Еще одна распространенная группа средств — спазмолитики. Они незаменимы при спазмах сосудов и нарушениях кровообращения, способствуют восстановлению нормального кровотока в головном мозге. Кроме того, широкое применение находят сосудосуживающие препараты. Они необходимы для сужения сосудов при чрезмерном расширении, из-за которого оказывается давление на мозговые ткани и нервные клетки.

Любой препарат можно принимать только после консультации со специалистом, чтобы свести к минимуму серьезные побочные реакции. Помимо непосредственного лечения, важен комплекс профилактических мер, который должен включать в себя:

контроль артериального давления,

бессолевую диету,

облегченное меню и разгрузочные дни,

различные травяные добавки и витамины,

полноценный сон,

регулярное проветривание помещения,

прогулки на свежем воздухе,

общий массаж,

медитацию для физического и эмоционального расслабления,

ароматерапию.

Каждый случай индивидуален, поэтому профилактику рекомендуется также обсуждать с лечащим врачом.