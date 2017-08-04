Что ожидает цены на свинину в августе

  04 августа 2017, 11:17
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Цены на продукты питания в августе будут снижаться. Исключением станет молоко

Что ожидает цены на свинину в августе | АПК | Дело Увеличить картинку

Август станет более благоприятным для потребителей, поскольку цены на продукты будут снижаться, исключением остается только молоко, средняя цена которого возрастет в пределах 3-5%. Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".

С начала года цены на мясо уверенно росли, наиболее высокая стоимость наблюдалась на рынке свинины. В августе стоит ожидать стабилизации цен, поскольку рынок свинины начал демонстрировать снижение стоимости со второй декады июля. Возможно, снижение цен будет колебаться в пределах 2-5%, так как высокий уровень стоимости свинины стимулировал рост цен на смежных рынках и привел к активизации импорта.

Как и прогнозировалось ранее, в июле цены на овощи и фрукты упали в пределах 5 — 22% в зависимости от продукта. В августе овощи и яблоки продолжают двигаться нисходящим ценовым трендом, снижение составит 15-20%, что обусловлено увеличением предложения на рынке.

Стоимость бакалейной продукции не претерпела существенных изменений, за исключением гречки, цена которой снизилась на 5%.

"Август для потребителей станет наиболее благоприятным, поскольку цены на большинство единиц потребительской корзины снизятся. Даже мясо, цена на которое росла с начала года и была такой болезненной для потребителей, пока стабилизируется и ближе к концу августа начнет постепенно снижаться", — прокомментировал эксперт аграрных рынков Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Евгений Дворник.

По материалам: "Дело"
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Теги: апк , продукты питания , мясо , молоко , цены

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Что ожидает цены на свинину в августе | АПК | Дело
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