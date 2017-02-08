Что СБУ ищет в офисе "Укргазвыдобування"

В Службе безопасности Украины (СБУ) объяснили обыски, которые проходят в помещениях ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) в Киеве, Полтаве, Харьковской области и в офисах частных коммерческих структур.

В СБУ утверждают, что обыски проходят в рамках досудебного расследования о выводе средств с госпредприятия.

В частности, сотрудники СБУ и Генпрокуратуры установили, что чиновники главного офиса и региональных филиалов "Укргазвыдобування" заказали охранные услуги для особо важных объектов госсобственности у частных компаний.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что для легализации махинации служащие заключили договоры с двумя частными охранными структурами якобы на предоставление услуг обеспечения систем безопасности", — сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса и обвиняют чиновников УГВ в "незаконном перечислении коммерсантам свыше 95 млн грн, которые затем перевели у наличность и присвоили участники махинации".

Напомним, НАК "Нафтогаз", "Укрнафту" и другие стратегические государственные компании может охранять только национальная полиция на основании договора.

Эта норма была утверждена Кабинетом министров в ноябре 2015 года — после весеннего конфликта (март 2015 года) миноритарного акционера "Укрнафты" Игоря Коломойского с государством.

Центральный офис "Укрнафты" охранялся вооруженной частной охраной, которая не пускала новоназначенный менеджмент. Президент Петр Порошенко дал распоряжение правоохранителям разоружить частную охрану "Укрнафты" в течение 24 часов.