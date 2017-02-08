Что СБУ ищет в офисе "Укргазвыдобування"

08 февраля 2017, 12:20
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Спецслужбы утверждают, что обнаружили незаконный вывод 95 млн гривень с предприятия

Что СБУ ищет в офисе Увеличить картинку

В Службе безопасности Украины (СБУ) объяснили обыски, которые проходят в помещениях ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) в Киеве, Полтаве, Харьковской области и в офисах частных коммерческих структур.

В СБУ утверждают, что обыски проходят в рамках досудебного расследования о выводе средств с госпредприятия.

В частности, сотрудники СБУ и Генпрокуратуры установили, что чиновники главного офиса и региональных филиалов "Укргазвыдобування" заказали охранные услуги для особо важных объектов госсобственности у частных компаний.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что для легализации махинации служащие заключили договоры с двумя частными охранными структурами якобы на предоставление услуг обеспечения систем безопасности", — сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса и обвиняют чиновников УГВ в "незаконном перечислении коммерсантам свыше 95 млн грн, которые затем перевели у наличность и присвоили участники махинации".

Напомним, НАК "Нафтогаз", "Укрнафту" и другие стратегические государственные компании может охранять только национальная полиция на основании договора.

Эта норма была утверждена Кабинетом министров в ноябре 2015 года — после весеннего конфликта (март 2015 года) миноритарного акционера "Укрнафты" Игоря Коломойского с государством.

Центральный офис "Укрнафты" охранялся вооруженной частной охраной, которая не пускала новоназначенный менеджмент. Президент Петр Порошенко дал распоряжение правоохранителям разоружить частную охрану "Укрнафты" в течение 24 часов.

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: укргазвыдобування 30019775 , сбу , генпрокуратура , обыск

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Что СБУ ищет в офисе
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.03
EUR EUR - - 28.86
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.27 12.4
Киевская область 22.4 10.59
Львовская область 22.11 11.91
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.