Что теряет Украина из-за плохих дорог

В 2016 году на дорогах Украины погибли более 4 тыс. человек. Годовые потери от ДТП в Украине составляют около 2% ВВП. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Славомир Новак во время итоговой пресс-конференции передает УНН.

"В прошедшем году на всех дорогах (Украины — ред.) погибло более 4 тысяч человек, пострадали более 31 тыс. человек. Это страшная цифра. Это недопустимо", — сказал Новак.

По его словам, по этим показателям Украина является одной из лидирующих стран в негативном смысле.

"Годовые потери от ДТП в Украине составляют около 2% ВВП. Согласно европейскому методу расчета потери Украины около 40 млрд грн. в год", — посетовал и.о. главы "Укравтодора".

Он уточнил, что Агентство хочет ввести новые стандарты безопасности на дорогах.

"Это будут новые видимые дорожные знаки, подземные и наземные бело-красные переходы. Мы сделаем программу ликвидации мест концентрации ДТП, что позволит снизить смертность на дорогах", — сказал он.

Новак также рассказал, что при увеличении финансирования "Укравтодора" и создания Государственного дорожного фонда состояние дорог в Украине улучшится в 2019 году.

"Чтобы состояние дорог осталось на этом же уровне, но не на хорошем, нам необходимо 14 млрд грн. в год ... а если из года в год мы будем получать больше денег, то ситуация кардинально меняется уже в 2019 году, при условии, если заработает Государственный дорожный фонд", — резюмировал Новак.

По его данным "Укравтодор" в текущем году получил более 15 млрд грн., 5 млрд грн. из которых были потрачены на погашение долгов, 8 млрд грн. — на ремонт дорог.