Бойлеры Thermex лучшие модели

Бойлеры Thermex — первоклассная бытовая техника, которая разрабатывается знаменитым итальянским концерном Lorenzi Group. Под брендом выпускают мощные агрегаты проточного и накопительного типа доступной ценовой категории. Какие же девайсы именитой марки претендуют на звание лучших? На этот вопрос в нашем обзоре отвечают специалисты интернет-магазина "Цифра".

Thermex Surf Plus 4500

Мощность этого агрегата проточного типа составила 4.5 кВт. За быстрое нагревание воды здесь отвечает производительный ТЭН спиральной формы из нержавеющей стали. Бойлер рассчитан на максимальное давление в 6 атмосфер. Поскольку аппарат относится к категории напорных, подводку можно выполнять к отдельным точкам водозабора.

Среди главных плюсов устройства пользователи отмечают малые габариты, наличие защиты от перегрева, а также автоматическое отключение при отсутствии воды в резервуаре.

Thermex IF 100 V

Бойлеры из этой серии являются идеальным вариантом для большой семьи. Ведь емкость бака здесь составляет внушительные 100 литров. А такого запаса горячей воды уж точно хватит на гигиенические процедуры, стирку, мытье посуды, прочие хозяйственные нужды. Корпус модели выполнен в плоском формате, что избавляет от трудностей с поиском адекватного места для монтажа такой техники.

Согласно отзывам владельцев, такой бойлер Термекс имеет целый ряд плюсов:





Быстрый нагрев воды до 75 о С.

С. Крупный бак из нержавеющей стали с антикоррозийной защитой.

Наличие магниевого анода.

Пенополиуретановая изоляция между стенками корпуса и баком, которая серьезно сокращает теплопотери.

Система защиты от случайного поражения током.

Гибкая регулировка мощности.

Модель оснащена дисплеем, где отображается температура воды и активные режимы. А настройки удобно переключаются электронными кнопками на фронтальной панели.

Thermex IF 50-H Pro

Устройство оснащено тумблером, который рассчитан на регулировку мощности в пределах 2-5 кВт. Емкость резервуара прибора составила 50 литров, чего вполне хватает на семью из 3-4 человек. Максимальная температура воды здесь достигает 75оС, а время нагрева не превышает 1.5 часа. Корпус крепится на вертикальные плоскости парой саморезов. Поэтому такой девайс можно запросто снять для планового обслуживания или перемещения на новое место.

Thermex City 5500

Владельцы называют этот компактный прибор лучшим решением для установки на даче. Поскольку в комплект входит смеситель, эластичный шланг и душевая насадка. На фронтальной панели находится удобный механический регулятор, который рассчитан на выбор одного из трех температурных режимов.

По мнению пользователей, такое оборудование имеет следующие достоинства:





Низкая цена.

Защищенный от коррозии водонагреватель из меди.

Максимальная температура до 60 о С.

С. Скромные габариты — 27.2 х 11. 5 х 15.9 см.

Неощутимый вес в 1.5 кг.

Интегрированный фильтр для очистки воды.

Такие бойлеры Thermex оснащены сухим ТЭНом, который имеет многолетний срок службы за счет отсутствия прямого контакта с водой. А в случае перегрева аппарат автоматически отключается без участия пользователя.

Thermex Nova 100 V

Бойлер с вместительным резервуаром на 100 литров. Этому агрегату по силам нагреть воду до 75 оС всего за пару часов. На борту предусмотрена гибкая регулировка температуры, а также индикация при включении. В оснащение модели входит антикоррозийный магниевый анод и предохранительный клапан. Стенки бака выполнены из стеклокерамики, что уберегает от формирования внутреннего слоя ржавчины минеральных отложений.

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