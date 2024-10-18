Чи готовий український бізнес до роботи на ринку ЄС - опитування

Українські компанії у переважній більшості готові до умов роботи на ринку Європейського Союзу і позитивно оцінюють влив євроінтеграційного руху на свою діяльність.

Про це свідчать результати опитування серед членських компаній Європейської Бізнес Асоціації.

Вплив євроінтеграційного руху

Зазначається, що 31% компаній вважають, що вони повністю готові до ведення діяльності в ЄС, 38% – здебільшого готові, 26% – частково готові.

Тільки 5% наразі здебільшого не готові працювати за європейськими правилами та стандартами.

Також 44% учасників опитування високо оцінили рівень обізнаності в їхній компанії з правилами та вимогами ЄС. У 35% компаній рівень обізнаності є середнім, у 11% – нижчий за середній та ще у 11% – початковий.

Згідно даних опитування, 71% компаній позитивно оцінюють вплив євроінтеграційного руху України на їх бізнес, тоді як 21% не відчувають жодного впливу, а 8% оцінюють цей вплив як негативний.

Скільки років знадобиться Україні для вступу в ЄС

В ЄБА також зауважують, що 52% компаній вважають, що прогрес України у виконанні євроінтеграційних зобов’язань є задовільним, а 5% – суттєвим. При цьому інші 42% оцінюють євроінтеграційні зусилля України як несуттєві, а 2% взагалі вважають, що будь-який прогрес відсутній.

Найбільший прогрес учасники опитування бачать в сфері цифрової трансформації та медіа, транспортній політиці, сільському господарстві та розвитку сільських територій. А найменше досягнень Україна демонструє у напрямку судової влади та фундаментальних прав; правосуддя, свободи та безпеки.

На думку бізнесу, більш швидкому виконанню Україною євроінтеграційних зобов’язань перешкоджає низька інституційна спроможність, в тому числі брак ресурсів та професійних кадрів, недостатня експертиза у органів державної влади, громадськості та бізнесу та відсутність політичної волі.

Натомість 39% учасників опитування вважають, що Україні знадобиться від 5 до 10 років, щоб стати повноправним членом ЄС. Ще 30% вважають, що вступити в ЄС країна зможе впродовж наступних 5 років, а 26% припускають, що на це знадобиться більше 10 років.

Додамо, бізнес у вересні продовжив пом’якшувати оцінки ділової активності. Поліпшенню очікувань підприємств сприяли пожвавлення внутрішнього попиту, збільшення пропозиції товарів, стабільна робота морського коридору та зростання залізничних перевезень.