Цифровая трансформация: IQ-тест для бизнеса

Для многих топ-менеджеров цифровая трансформация — это некое обязательное следование современным трендам. Владельцы и руководители бизнесов часто считают, что для того, чтобы называть себя цифровой компанией, достаточно активного присутствия в соцсетях, качественных сайтов, приложений и чат-ботов.

Но на самом деле, цифровая трансформация бизнеса — это намного более глубокий процесс, который затрагивает абсолютно все сферы деятельности компании. В первую очередь, это развитие цифровых каналов взаимодействия, цифровых продуктов и интенсивное использование данных.

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Кроме инвестиций в новые технологии, таких, как анализ данных, облачные технологии, блокчейн — это еще и глубинное преобразование корпоративной культуры. По сути, это революционная смена модели организации компании в целом. Без нее бизнес не сможет быть конкурентоспособным и качественно развиваться в современном мире.

COVID — не кризис, а вызов

Глобальное бизнес-сообщество благодаря цифровой трансформации меняется с сумасшедшей скоростью. Если раньше процесс смены игроков рынка происходил медленно и плавно, то сегодня на арену активно выходят совершенно новые компании и быстро занимают лидирующие позиции, подминая под себя тех, кто еще недавно считался гигантом, годами занимая определенную нишу в отрасли.

Максим Матяш, директор SAP Ukraine — IT-компании, которая является мировым лидером среди поставщиков программных решений для управления бизнесом, говорит, что пандемия COVID-19 и карантин четко показали, что те компании, которые успели внедрить цифровизацию, смогли практически безболезненно пережить период работы бизнеса в онлайне. Те же, которые предпочитали работать "по старинке" — либо не пережили карантин совсем, либо с трудом удерживаются на плаву. Причем это касается как крупных компаний, так и мелкого бизнеса.

"На наших глазах трансформируются целые секторы экономики, в онлайн устремились даже те бизнесы, которые еще вчера об этом не думали. Сегодняшний ритейл управляет сервисами и ассортиментом, основываясь на потребительских предпочтениях и персонализируя свои предложения. E-commerce модель работы стала самой популярной буквально за несколько месяцев карантина. Медицина, банки, государственные и коммунальные сервисы активно переходят в цифровой формат. Любой кризис, и нынешний — не исключение, это время трансформаций и повышения эффективности ради выживания и последующего роста бизнеса. SAP помогает компаниям меняться, используя лучшие технологические интеллектуальные наработки", — отмечает Матяш.

В то же время, по его словам, Украина пока заметно отстает от западных рынков в части цифровизации, хотя потенциал — очень серьезный.

Максим Матяш, директор SAP Ukraine

"Автоматизация бизнес-процессов актуальна практически для каждого украинского бизнеса, независимо от его размера и специфики. Конечно, не все еще осознают эту потребность, и не всегда понимают выгоды от такой автоматизации. Тем не менее, я считаю, что с приходом Covid-19 и эры смещения акцентов бизнеса в онлайн, подавляющее большинство компаний, так или иначе, придут к этому пониманию. Отрасли, которые, определенно, уделяют данному вопросу серьезное внимание уже сегодня — это фармацевтика, металлургическая, энергетическая и нефтегазовая отрасли, сфера услуг, торговля, e-commerce, банки, ИТ", — добавил Матяш.

Преимущественно облачно

Одним из успешных примеров цифровой трансформации бизнеса в Украине можно назвать фармацевтическую компанию "Дарница". Благодаря цифровизации и диджитализации — процессам, которые компания запустила еще несколько лет назад, большая часть важных бизнес-процедур осуществляется онлайн. Поэтому "Дарнице" удалось в начале карантина весьма безболезненно перевести почти всю работу, кроме производства медикаментов, на удаленный режим.

"Половина персонала в "Дарнице" была переведена на дистанционный режим. Этот процесс прошел без особых стрессов, поскольку наша компания давно занимается инвестированием в диджитал, — рассказывает ІТ-директор компании Андрей Романенко. — Так, в 2019 году мы инвестировали в цифровую трансформацию компании 1,1 млн евро. На сегодняшний день у нас создана гибридная IT-инфраструктура, активно используются облачные технологии. В 2019 году мы завершили миграцию ERP в облачную платформу Azur от Microsoft. Он обеспечила рост бизнеса, внедрение инноваций и оптимизацию временных затрат и ресурсов. В частности, на 30% увеличила производительность, на 60% позволила уменьшились расходы на хранение информации и на 50% — уменьшить затраты на ТСО (Total cost of ownership — стоимость жизненного цикла)".

Андрей Романенко, ІТ-директор компании "Дарница"

Интересно, что у многих компаний возникают трудности с эффективным внедрением информационных систем, поскольку они пытаются адаптировать систему под существующие в компании процессы. И как следствие — сталкиваются с тем, что результаты являются несовершенными, недостаточно интегрированными, и процесс автоматизации не приносит необходимого результата. "Дарница", по словам Романенко, изучила подобный опыт и пошла другим путем.

"Мы адаптируемся под лучшие мировые практики. С точки зрения организации процессов — усилий мы прилагаем больше. Но в итоге мы достигаем тех результатов, которые позволяют обеспечивать наши конкурентные преимущества на рынке. Такой же подход мы использовали при внедрении электронного документооборота. Документооборот в фарме — это процесс, который пронизывает всю организацию, обеспечивает документирование всех событий, для обеспечения безопасности и качества продуктов. Мы нашли компанию, которая имеет опыт внедрения подобных систем, готовый продукт и портфолио успешных проектов", — рассказывает ІТ-директор фармкомпании.

По его словам, стать цифровой компанией — это значит полностью измениться. В первую очередь переосмыслить то, как работает компания, поменять бизнес модель, и более того, — стать частью новой цифровой экономики.

"Приведу пример внедрения новой системы документооборота: используя современные технологии мы на 80% принимаем то, что нам предлагают и таким образом мы адаптируем наши процессы для внедрения лучших мировых практик. Оставшиеся 20% обусловлены спецификой регуляторных требований, на которые мы влиять не можем. Но могу смело заявить, что те трансформационные процессы, которые происходят, имеют огромный масштаб. Тот темп, который мы взяли — это определенный вызов для нас, но видя преимущества, мы продолжаем менять наши процессы", — говорит Романенко.

Цифровизация фармы — это особенно важный и актуальный вопрос. Фармацевтическому рынку сейчас уделяется повышенное внимание — человечество ждет от фармацевтов прорывных решений, новых вакцин, открытий в области вирусологии.

Поэтому, считает Матяш, именно сейчас крайне важно повысить производительность внутренних бизнес-процессов, автоматизируя их настолько, чтобы иметь возможность сосредоточиться на стратегических целях, например, R&D и повышении надежности обеспечения поставок.

"В целом фармацевтика, в том числе в Украине, представляет собой строго регулируемую сферу с высокой интеллектуальной емкостью, в которой много уникальных бизнес-процессов — производство по международным стандартам GMP, сложная складская логистика, регистрация лекарственных средств согласно регуляторным требованиям, — перечисляет Матяш. — Все это предполагает, в том числе и определенную специфику при разработке и внедрении программного обеспечения, задача которого — настроить и стандартизировать бизнес-процессы, легко трансформировать их, создать пространство для инноваций".

Он отмечает, что решения, которые предлагает SAP, помогают фармацевтической компании совершенствовать работу, как на каком-то одном участке со своими отдельными бизнес-процессами, так и создавать единую цифровую экосистему, объединяющую все подразделения предприятия.

"Перед внедрением решения мы совместно с клиентом анализируем ситуацию "на сейчас", направления трансформации с учетом стоящих перед бизнесом задач, далее — готовим описание проекта и предлагаем план его реализации. Результатом такого плотного партнерского взаимодействия на старте проекта становится "дорожная карта" трансформации бизнеса, которую мы помогаем клиенту реализовать. Наше сотрудничество с компанией "Дарница" — наглядный пример того, какое ускорение цифровизация может придать бизнесу", — говорит Матяш.

Что же даст конечному потребителю цифровизация компании? По словам ІТ-директора "Дарницы", главное — это уверенность в эффективности компании и безопасности продукции.

"Цифровая трансформация — это прежде всего эффективность и безопасность. "Дарница" была и остается лидером в Украине: каждая седьмая упаковка лекарств в аптечках украинцев содержит наш логотип. Это огромная ответственность, поэтому мы трансформируемся, чтобы становиться лучше — увеличивать эффективность управления бизнесом и обеспечивать наших потребителей качественными, эффективными и безопасными лекарствами. Мы работаем ради здоровья людей, поэтому контроль качества сырья и готовой продукции у нас на первом месте", — объясняет Романенко.

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Он добавляет, что их система контроля соответствует международным стандартам GMP, которыми регулируется международная сфера фармацевтического производства — одна из самых строгих систем стандартизации. При этом для компании мало просто соответствовать стандартам — "Дарница" делать еще лучше, чтобы быть на шаг впереди других — именно в этом проявляется ее здоровое амбициозное лидерство.