Чому і з ким говоримо про miltech на BWS 2025?

Українські виробники зброї – гордість України, які змінюють підхід до глобальної безпеки. Інновації на полю бою відкривають нові можливості, але для прориву на світовий ринок необхідна державна підтримка. Україна може стати лідером у військових технологіях, зміцнюючи безпеку далеко за межами Європи.

Серед питань, які будемо обговорювати:

Як розширити ринки збуту для української військової техніки та зняти обмеження на експорт? Які регуляції та державна підтримка потрібні для розвитку українських виробників зброї? Чи можливі в Україні наукові кластери, які зможуть об’єднати інженерів, стартапи та державу для створення військових інновацій?

Серед запрошених експертів:

1. Наталія Кушнерська.

Наталія – досвідчена менеджерка та фахівчиня з управління проєктами, яка понад 15 років керувала міжнародними ініціативами. Наразі як операційна директорка Brave1 об’єднує оборонно-технологічну екосистему України. Вона активно ділиться своїми знаннями та досвідом у соціальних мережах, зокрема, і в інтерв’ю для Delo.ua:

"Натепер серед наших пріоритетів безпілотники, роботи, засоби радіоелектронної боротьби, штучний інтелект, ракети та лазерні технології. Це те, чого найбільше потребують військові, і це те, що визначатиме технологічне обличчя війни найближчим часом. Нам важливо, щоб саме за цими напрямами ми зберігали перевагу над ворогом, адже це та асиметрична відповідь, яка здатна забезпечувати перемоги на полі бою". Джерело

2. Ярослав Філімонов.

Ярослав – CEO KVERTUS та фахівець із РЕБ, який перетворює досвід у війську та бізнес-консалтингу на передові оборонні рішення. На своїй сторінці у LinkedIn Ярослав поділився думкою:

"Говорити, що defense tech може стати драйвером економіки, вже пізно. Він уже ним став. Українські виробники РЕБ, РЕР і дронів задають нові стандарти. Defense tech створює нові робочі місця, стимулює експорт і залучає інвестиції. Україна вже стала центром інноваційних рішень у сфері безпеки". Джерело

3. Юрій Єхануров.

Юрій Єхануров – колишній міністр оборони України, який має глибоке розуміння стратегічних аспектів національної безпеки. У своєму Facebook він написав: "Україна досягла серйозних результатів у кількісному виготовленні безпілотних систем. Тепер черга за розумними дронами з новими якісними характеристиками”. Джерело

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