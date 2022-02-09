CreditKasa создала Помощника по выбору подарков на весенние праздники

С наступлением Love Season (День Святого Валентина и Международный женский день) миллионы украинцев думают, чем порадовать близкого человека. А когда хочется подарить что-нибудь необычное, поиск вариантов превращается в нелегкий и иногда утомительный квест.

Но в романтический сезон хочется наслаждаться радостными моментами со своими любимыми, и чтобы каждый миг доставлял удовольствие. Подарок, озаряющий счастьем лицо второй половинки, сделает Love Season незабываемым для обоих.

Чтобы праздники были действительно приятными, а поиск – легким, CreditKasa создала специального помощника по выбору подарков. На портале podarunok.creditkasa.ua собрано топ-50 оригинальных вариантов презентов, которые придутся по душе и запомнятся надолго.

Для удобства пользователей на сайте можно выбрать категории в зависимости от того, кому предназначена будущая покупка и какой она должна быть.

"По нашим подсчетам, в среднем 5 – 10% кредитов в небанковских организациях берут на покупку подарка. В канун праздников эта доля увеличивается до 20 – 25%. Но если, например, на Новый год выбор подарков достаточно широк, и можно легко найти хорошие предложения, то во время Love Season сделать это становится гораздо сложнее. Чтобы помочь украинцам сделать романтические праздники еще ярче, мы просмотрели десятки сайтов и собрали на одной платформе подарки, которые помогут удивить любимого человека", – рассказал директор по маркетингу CreditKasa Виталий Соловьев.

Вместе со специалистами креативного агентства Adshot Creative была разработана идея для серии видеороликов, транслируемых в диджитале и радио. Ролик ко Дню Святого Валентина показывает типичную ситуацию, когда подарок оказывается не по вкусу. И, конечно, компания сразу предлагает альтернативу в виде новой площадки во избежание подобных ситуаций.

"Портал-помощник – это наш своеобразный подарок к Love Season. Он позволяет подготовить сюрприз, выбрав из лучших вариантов. Или вдохновиться подборкой и найти собственное оригинальное решение. Команда из 4-х совершенно разных по интересам и пониманию "необычности" людей в течение нескольких дней тщательно и бережно отбирала подходящие варианты подарков. И это, как оказалось, очень непростая задача", – отметил директор по маркетингу CreditKasa Виталий Соловьев.

Портал работает по системе агрегатора. Каждый пользователь может выбрать понравившийся подарок и приобрести его непосредственно на сайте магазина. Перейти на портал можно с главной страницы сайта CreditKasa или набрать podarunok.creditkasa.ua в поисковой строке браузера.