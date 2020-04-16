CSR Ukraine и Delo.ua запустили исследование, что делает бизнес в ответ на пандемию

CSR Ukraine, экспертная организация Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности", совместно с порталом Delo.ua начали исследование бизнеса относительно ответа на пандемию. Опрос продлиться до 27 апреля.

Цель исследования — проанализировать действия бизнеса в условиях кризиса и потенциал корпоративной социальной ответственности украинских компаний в период COVID-19.

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Опрос включает 3 основных направлениях: что делает бизнес для помощи здравоохранению, как поддерживает сферу образования, и как относится к сотрудникам.

Исследование поможет глубже понять действия бизнеса в условиях кризиса, покажет насколько бизнес готов не только продолжить свою деятельность, а и помогать стране, в частности, больницам.

Участие как можно большего количества компаний в опросе будет способствовать лучшему развитию конкретных инициатив по государственно-частному партнерству для борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями в ближайшем будущем.

Опрос доступен по ссылке

Контакты координатора проекта Александры Гондюл: тел: +38 068 356 49 07, e-mail: sdg@csr-ukraine.org