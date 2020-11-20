"Дарница" интегрирует процессы контроля качества и логистики в облачную инфраструктуру

Фармацевтическая компания "Дарница" начала второй этап трансформации системы управления. Он предусматривает изменение процессов управления качеством и складской логистикой для совершенствования и объединения информационных систем и процессов в единую инфраструктуру. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что для этого "Дарница" использует самые современные решения компании SAP на платформе S4 и облачные вычислительные ресурсы, которые обеспечивает Microsoft Azure.

Ценность такого подхода заключается в том, что в итоге будет выстроена четкая и согласованная цепь поставок. Кроме того, трансформация даст компании преимущества в виде повышения эффективности внутренних процессов, обеспечения полноты и доступности информации, а также расширит возможности для анализа процессов управления качеством.

По словам главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, "Дарница" трансформируется с использованием цифровых продуктов. "Мы сотрудничаем с лидерами глобального рынка ИТ и внедряем самые современные решения. Внедрение цифровых технологий с одновременным проведением реинжиниринга всех процессов совершенствует управление компанией, увеличивает прозрачность и эффективность бизнеса. Система управления компанией станет цельным организмом, руководство которым осуществляется с помощью облачной версии ERP. Изменяясь, мы становимся частью глобальной цифровой экономики", — отметил Шимкив.

Изменения выведут логистические процессы в компании на новый уровень развития благодаря внедрению решений мировых лидеров — компании SSI Schaefer для роботизированного склада и компании SAP в области управления цепью поставок.

Директор по качеству "Дарницы" Ольга Крамаренко отметила, что диджитализация ключевых процессов системы качества и CAPA (корректирующие и предупреждающие действия по улучшению процессов организации, для устранения причин несоответствий или других нежелательных ситуаций) помогут не только в вопросе оптимизации, но и обеспечат целостность данных, а также полное соответствие требованиям международных стандартов cGMPs.

"Мы постоянно совершенствуем систему качества, чтобы улучшать ее надежность, повышать эффективность процессов и процедур, поддерживать надлежащее состояние функционирования и обслуживание оборудования, квалификацию и обучение персонала. Это помогает предотвратить сбои и гарантирует, что производство лекарственных средств соответствует стандартам качества. Потребителям лекарств это дает уверенность в качестве, эффективности и безопасности наших препаратов, их соответствия регистрационной документации", — добавила Крамаренко.

Фармацевтическая компания "Дарница" — крупнейший в Украине производитель лекарственных средств, которая ведет свою историю с 1930 года. В 2019 году Дарница объявила о трансформации бизнеса. Компания провела ребрендинг и представила новую стратегию — построение международного бренда, лидерство в генерическом сегменте лекарственных средств и диджитализацию процессов. Компания фокусируется на лечении наиболее распространенных заболеваний в области кардиологии, неврологии и боли. Бенефициары компании — семья Загорий.