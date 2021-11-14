Бизнес 1 час назад

"Дарница" является главным поставщиком лекарств для населения, — Шимкив

Стабильно высокий спрос стимулирует компанию наращивать объем производства

"Дарница" является главным поставщиком лекарств для населения, — Шимкив "Дарница" является главным поставщиком лекарств для населения, — Шимкив

Фармацевтическая компания "Дарница" удерживает лидерские позиции на розничном рынке лекарственных средств Украины. Об этом председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив рассказал в интервью YouTube-каналу "Карьерист" Андрея Павлушина.

Во время разговора Дмитрий Шимкив отметил, что Дарница остается ориентированной на внутреннего потребителя. 95% ее продукции попадает на полки украинских аптек или централизованно закупается медицинскими учреждениями.

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"Стоимость продукции у нас значительно ниже, чем у конкурентов, то есть мы являемся, де-факто, главным поставщиком лекарств для населения со средним доходом", — заявил Шимкив.

По данным инфографического справочника "Фармацевтика Украины", в 2020 году один украинец в среднем употребил лекарства на $96, что на $7 больше, чем в 2019-м. Авторы справочника утверждают: это весьма значительный темп роста.

В 2020-м, если сравнивать с 2010-м, граждане Украины стали покупать больше безрецептурных препаратов и, соответственно, меньше отпускаемых по рецепту. Больше покупают лекарства для пищеварительной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой и нервной системы. В частности, в топ-5 самых популярных лекарств в Украине по объему продаж в денежном выражении входит "Цитрамон", который производит "Дарница".

Стабильно высокий спрос стимулирует компанию наращивать объем производства, а также повышать эффективность производственного процесса. По словам Шимкива, примерно десятая часть прибыли компании идет на модернизацию производственной инфраструктуры, диджитализацию и фармацевтические исследования. Например, сегодня 5-этажный склад "Дарницы" обслуживают четыре робота.

"1040 человек работают в компании "Дарница". У нас 177 брендов. Компания имеет хорошую динамику роста — двузначные цифры из года в год, — отметил Дмитрий Шимкив. — В этом году мы выводим 21 новый препарат на рынок Украины".

На этом фоне фармкомпания уже несколько лет занимает первое место по объему реализации продукции в натуральном выражении (14,6% рынка, тогда как у ближайших конкурентов — 8%) и удерживает второе место по доле в денежном выражении.

Ранее Дмитрий Шимкив рассказывал, что "Дарница" как лидер фармацевтического рынка фокусируется на расширении доступности лечения эффективными и безопасными препаратами для как можно большего количества людей, а наиболее уязвимые категории компания бесплатно обеспечивает медикаментами благодаря партнерству с негосударственными организациями.

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