"Дарница" получила разрешение АМКУ на выкуп контрольного пакета Борщаговского ХФЗ

10 июля 2017, 12:10
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"Фармацевтическая фирма "Дарница" получила разрешение от АМКУ на выкуп контрольного пакета акций БФХЗ

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил частному акционерному обществу "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) сконцентрировать более 50% Борщаговского химико-фармацевтического завода (БФХЗ, Киев). Об этом говорится в решении АМКУ, передают Українські Новини.

В решении говорится, что указанные компании связанны между собой, а представитель "Дарницы" в наблюдательном совете БФХЗ может блокировать принятие решений набсоветом.

Также в решении говорится, что в продуктовых портфелях обоих участников концентрации лекарственные средства производства БХФЗ и "Дарницы", которые пересекаются согласно признакам взаимозаменяемости, составляют не более 10% общего объема производства.

Также доля обоих участников концентрации на общем рынке фармацевтических препаратов по итогам 2015 и 2016 годов на большинстве задействованных рынков не превышает 35%.

Кроме того, в документе сказано, что установлено наличие потенциальных конкурентов участников концентрации на каждом из рынков генерических лекарств, что исследовались в рамках дела, лекарственные средства которых внесены в Государственный реестр лекарственных средств, но которые по разным причинам не реализуют свои препараты этой группы.

Исходя из вышеуказанного, АМКУ решил предоставить "Дарнице" разрешение на приобретение акций БФХЗ, который обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления БФХЗ.

Концентрация может быть осуществлена на протяжении 24 месяцев.

Как сообщалось, ранее набсовет Борщаговского химико-фармацевтического завода заявил, что считает необоснованной повторную попытку "Дарницы" получить разрешение АМКУ сконцентрировать более 50% завода.

Частное акционерное общество "Фармацевтическая фирма "Дарница" намерено сконцентрировать более 50% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода. В январе "Дарница" сконцентрировала 30,5% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода (Киев).

Ранее наблюдательный совет Борщаговского химико-фармацевтического завода (Киев) рекомендовал своим акционерам не принимать предложение "Дарницы" по покупке 25% акций завода за 207 млн грн.

В 2015 году Борщаговский химико-фармацевтический завод согласно международным стандартам финансовой отчетности увеличил чистую прибыль на 23,24% или на 10,768 млн грн до 57,092 млн грн по сравнению с 2014 годом. Борщаговский химико-фармацевтический завод входит в десятку крупнейших производителей лекарственных препаратов, выпускает более 120 наименований лекарственных средств.

В 2015 году фармацевтическая фирма "Дарница" по международным стандартам финотчетности увеличило чистую прибыль на 29,64%, или на 87,731 млн грн до 383,686 млн грн по сравнению с 2014 годом.

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Теги: потребрынки , фармацевтика , лекарства , акции , амку

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