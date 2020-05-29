"Дарница" признана одной из лучших компаний-работодателей в Украине

Фармацевтическая компания "Дарница" вошла в топ-20 рейтинга работодателей Украины. Соответствующие результаты обнародовал международный кадровый портал grc.ua. Рейтинг, по данным портала, был сформирован на основе отзывов соискателей и экспертов рынка труда. Респонденты назвали фармацевтическую компанию "Дарница", как одно из самых желанных мест для работы.

Директор по управлению персоналом фармацевтической компании "Дарница" Татьяна Герман, комментируя результаты рейтинга отметила, что одним из преимуществ компании, которое делает ее желанной для соискателей, является сильная команда, а также заботу о каждом сотруднике.

"Сегодня бизнес становится более мультизадачным. Необходимо одновременно ускорять темпы роста, противодействовать новым вызовам и улучшать показатели эффективности. В такой ситуации ключевым фактором является сильная команда. В "Дарнице" работает более 1 тысячи высококвалифицированных специалистов, которые являются конкурентными как в Украине, так и за рубежом", — подчеркнула Герман.

Она также добавила, что сотрудники являются одними из ключевых стейкхолдеров "Дарницы", взаимодействие с которыми является важным направлением корпоративной культуры. В компании, по ее словам, создана многоканальная система внутренних коммуникаций, существует практика прямого диалога менеджмента с сотрудниками, проведения масштабных мероприятий, в ходе которых команда получает ответы на вопросы по развитию бизнеса.

"Компания постоянно совершенствует систему развития персонала. В "Дарнице" действуют программы по корпоративному обучению и развитию для сотрудников, ежегодно совершенствуется система мотивации и льгот, все работники обеспечены медицинским страхованием. Для получения обратной связи в компании дважды в год проводится опрос работников", — добавила Герман.

В "Рейтинг работодателей Украины" вошли украинские и иностранные компании. В ходе исследования, которое проходило в течение сентября 2019 — февраля 2020, респонденты рассказывали, какими критериями руководствуются при выборе работы, какие отрасли считают привлекательными и в каких компаниях хотели бы работать. В опросе участвовали около 3500 активных соискателей работы, которые делали свой выбор среди компаний, представляющих различные отрасли экономики и всю географию Украины.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решения проблем боли.