Бизнес 30 минут назад

"Дарница" провела партнерскую конференцию с участием представителей 13 стран

"Дарница" экспортирует препараты в 16 стран мира, среди которых Литва, Польша, Грузия и Ирак

"Дарница" провела партнерскую конференцию с участием представителей 13 стран "Дарница" провела партнерскую конференцию с участием представителей 13 стран

Фармацевтическая компания "Дарница" впервые провела конференцию "Дни партнерства", к которой присоединились ее стратегические партнеры из 13 стран Европы, Средней Азии и СНГ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Программа двухдневного мероприятия включала стратегические сессии, презентации препаратов, а также обзор информационного справочника о состоянии фармацевтического рынка в Украине, подготовленного экспертами "Дарницы" совместно с маркетинговым агентством Top Lead и аналитической компанией Business Views. Справочник выходит ежегодно начиная с 2018 года.

"Развитие экспорта — один из наших стратегических приоритетов. События такого масштаба призваны поддерживать партнерские отношения, налаживать новые направления работы и повышать эффективность имеющихся", — подчеркнула директор департамента экспорта фармацевтической компании "Дарница" Ирина Радченко.

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Иностранцы воочию увидели производственные мощности украинского фармпроизводителя, посетили складской комплекс и ознакомились со всеми безрецептурными и рецептурными препаратами "Дарницы", которые идут на экспорт.

Оказалось, что лидером среди экспортируемых лекарственных средств, отпускаемых без рецепта, является "Цитрамон-Дарница". Среди рецептурных лекарств, которые отправляются в другие страны, — средства для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами нервной системы и для утоления боли.

"Дарница" экспортирует препараты в 16 стран мира, среди которых Литва, Польша, Грузия, Ирак", подытожили в компании.

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании — помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому.

Портфолио компании включает 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 16 стран мира. Бенефициары компании — семья Загорий.

 

 

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