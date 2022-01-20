“Дарница" выпустила на рынок более 20 новых брендов лекарств в 2021 году

По итогам прошлого года фармацевтическая компания "Дарница" вывела на потребительский рынок 22 новых бренда лекарственных средств. Этот результат более чем вдвое выше показателя 2020 года, а достичь его удалось благодаря диджитализации и оптимизации производства, сообщается на официальном сайте "Дарницы".

Среди новых брендов 8 являются препаратами собственной разработки “Дарницы”, а еще 14 компания получила возможность выпускать по лицензии. Более половины брендов – это рецептурные средства для лечения проблем пищеварительной, дыхательной и прежде всего сердечно-сосудистой системы, ведь именно сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смертности №1 не только в Украине, но и в мире. Среди таких лекарств – "Периндопрес Дуо", "АспиРоза", "Рамитон А", "Клаудиэкс" и "Кардио-Дар".

К новым брендам безрецептурной группы относится широкая линейка обезболивающих средств “Дарфен”, противоаллергические таблетки “Эридез”, капли для борьбы с бессонницей “Гипнос”, а также сироп “Ритоссе Плющ” для лечения острых воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем.

“Благодаря цифровой трансформации, оптимизации бизнес-процессов и ускорению запуска новых лицензированных продуктов (с 30 до 18 месяцев) нам удалось в 2021 году выпустить на рынок 22 новых бренда, тогда как в 2020 году, для сравнения, только 10, – говорит директор по развитию фармацевтической компании "Дарница" Инна Деняк. – Наша миссия – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке и инновациям, и работа над новыми, современными лекарственными средствами, соответствующими новейшим медицинским рекомендациям, – это важнейший компонент этой миссии”.

В целом, как отмечается на сайте “Дарницы”, за последние 5 лет компания выпустила на рынок 63 новых бренда лекарственных средств. Она удерживает первое место в Украине по объемам производства лекарств в натуральном выражении: каждая седьмая упаковка лекарств, продаваемых в украинских аптеках, изготовлена именно "Дарницей".

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года – лидер в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает в себя 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 16 стран мира. Бенефициары компании – семья Загорий.

Фото: Depositphotos