Де вигідно та безпечно взяти гроші на свята під чесні %?

Великдень — особливе свято в житті кожного православного вірянина. Незалежно від глибини віри та карантинних обмежень, більшість людей намагаються дотримуватися традицій складання великоднього кошика та сімейних сніданків великоднім ранком.

Але інколи трапляються ситуації, коли головною проблемою у святковий період стає відсутність грошей у потрібний момент. Що ж робити в цьому випадку?

Надійним фінансовим помічником може стати позика під заставу в ломбарді, або без застави в мікрофінансові організації. Це дуже зручно, адже отримати таку позику може кожна людина, що досягла 21 року, на будь-які потреби та без обмежень.

Такими послугами можна скористатися в будь-якому із відділень однієї із найбільших мереж кредитних та ломбардних відділень "Благо". Великою перевагою послуг цієї мережі є те, що клієнт може скористатися широким спектром фінансових послуг в одному офісі — це надзвичайно зручно та заощаджує час клієнта.

Отримати кошти можна майже під все, адже в "Благо" приймають понад 200 видів застав та видають кошти під низькі відсотки, а для нових клієнтів компанія надає кошти під 0,001% на день. Тобто скільки взяли — стільки й повернули.

Якщо ж застави немає — гроші можна отримати в МФО в тому ж таки відділенні, для цього необхідно лише заповнити анкету в одному з найближчих офісів або на сайті компанії та вже через 10-15 хвилин отримати кошти на картку або готівкою.

Сьогодні надзвичайно вигідно користуватись послугами заставного та беззаставного кредитування в фінансовій компанії "Благо". І ось чому:

"Благо" — це надійна компанія, яка об’єднує послуги беззаставного та заставного кредитування;

Перший кредит під 0,001% на день;

Швидке оформлення позики на будь-які потреби, для оформлення якої необхідний мінімальний набір документів: Паспорт та ІПН;

Гнучкі терміни. Завжди є можливість погашення кредитного договору раніше вказаного строку без комісії та переплат. Також в "Благо" є можливість продовжити строк позики у випадку, коли клієнт не має змоги вчасно сплатити потрібну суму до вказаної дати в договорі;

Зручне розташування відділень, понад 360 точок у кожному регіоні України;

Понад 3,5 мільйона вдячних клієнтів;

Відмінний сервіс обслуговування та інформаційна підтримка клієнтів;

Тому якщо терміново потрібні кошти — завжди є план "Б"!

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