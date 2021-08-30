Энергетика 1 час назад

Действие "черного списка" покупателей электроэнергии продлили до марта 2022 года

В Минэнерго говорят, что он продемонстрировал эффективность как превентивный механизм

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Аукционный комитет по продаже электроэнергии продлил действие "черного списка" недобросовестных участников рынка электроэнергии до 1 марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По словам первого замминистра Юрия Власенко, "черный список" покупателей электроэнергии продемонстрировал эффективность как механизм предотвращения нарушений договорных условий на рынке двусторонних договоров.

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"С момента внедрения "черного списка", по данным ГП "Гарантированный покупатель", прекратились нарушения договорных условий со стороны участников рынка, которые стали основанием для внесения в этот список. "Черный список" показал свою эффективность как один из превентивных механизмов", — отметил он.

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Напомним, 13 июля аукционный комитет проголосовал за внесение изменений в регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электроэнергии на "Украинской энергетической бирже": разрешив продавцам электроэнергии инициировать внесение УЭБ в "черный список" покупателей, нарушающих взятые на себя обязательства.

Критериями для подачи такого заявления являются нерегистрация покупателем в системе управления рынками купленных объемов электроэнергии; отсутствие своевременной оплаты со стороны покупателя; а также расторжение договора покупателем в одностороннем порядке.

Планировалось, что до 1 сентября Минэнерго совместно с Нацкомиссией по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг и участниками рынка разработает постоянные правила, предотвращающие проявления нерыночного поведения участников рынка электроэнергии, которые будут закреплены постановлением Кабинета министров, однако этого пока не произошло.

Источник фото: Depositphotos

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