Дело ОГХК: подготовка к приватизации или преступление?

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало часть материалов расследования по менеджменту ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).

В частности, НАБУ опубликовало запись разговоров подозреваемого относительно предстоящих корпоратизации и приватизации предприятия, а также продажи продукции ОГХК для Донецкого металлургического завода.

Согласно записи, обнародованной НАБУ, представитель ОГХК предлагал продать ильменит Донецкому металлургическому заводу через посредника, поскольку госпредприятие не может проводить отгрузку продукции на оккупированную территорию.

Также представитель ОГХК в разговоре с частным лицом обсуждал будущую приватизацию предприятия "вероятно, в свою пользу".

Запись НАБУ

В ОГХК обвинили НАБУ в манипуляции и нарушении презумпции невиновности, а также в попытках парализовать работу компании, сорвать возможную приватизацию предприятия.

"Мы не отвечаем за дальнейшие действия тех украинских контрагентов, которые желают приобрести нашу продукцию", — прокомментировали в пресс-службе ОГХК обвинения в торговле с оккупированными территориями. А обвинения в возможных намерениях задержанных менеджеров поставлять продукцию на временно оккупированные территории охарактеризовали как пример манипуляций со стороны НАБУ.

В пресс-службе предприятия заявили, что приватизация ОГХК должна была состояться на открытом конкурсе, что было утверждено правительством и президентом. В свою очередь, компания "делает все для успешной приватизации и переходит на международные стандарты, чтобы государство получило максимальную цену".

Одним из примеров таких действий, в ОГХК назвали проведение аудита в 2015 году, который провела компания из первой мировой "четверки" — KPMG. А к оценке стоимости активов ОГХК была привлечена международная компания Grant Thornton.

"Таким образом, компания получила независимый аудит и оценку своих активов", — подчеркнули в пресс-службе.

Что касается условий приватизации, то в ОГХК напомнили, что их определяет Фонд государственного имущества.

В пресс-службе не упустили возможность напомнить о результатах работы менеджмента компании. В частности, с 2014 году, когда государство вернуло контроль над комбинатами ОГХК, сбытовые и финансовые показатели компании росли.

"По 2014 году чистая прибыль компании составляла всего 530 тыс. грн, в 2015 году она увеличилась уже до 630,8 млн грн, а за 2016 — достигла 855,3 млн грн. Отчисления всех налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет за 2014 год составили всего 16 млн грн, 2015 — 360,3 млн грн, а за 2016 увеличились до 675,5 млн грн", — уверяют в ОГХК.

Напомним, под стражей находятся три менеджера ОГХК. Детективы НАБУ подозревают их в организации в 2014 году схемы по выводу 300 млн грн из предприятия.

Коррупционная схема, по мнению детективов Бюро, сводилась к реализации по заниженным ценам титановой продукции, используемой в авиационной и химических отраслях промышленности, частным компаниям-посредникам, зарегистрированным в Австрии и Латвии, и связанными с должностным лицам ГП "ОГХК".

В дальнейшем эти компании-посредники перепродавали приобретенную в ОГХК титановую продукцию по рыночным ценам международным компаниям, которые используют ее в своем цикле производства.

"Разница в стоимости поступала на счета компаний-посредников и под видом оплаты за предоставленные транспортные услуги выводилась на счета других компаний, подконтрольных должностным лицам ГП "ОГХК", — сообщают в Бюро.

И.о. главы ОГХК Руслан Журило, который возглавляет предприятие с 2014 года, будет содержаться под арестом до марта 2017 года с альтернативой залога в 100 млн грн.

ОГХК на 100% принадлежит государству. С сентября 2014 года управляет государственными добывающими активами Иршанский ГМК (Житомирская обл.) и Вольногорский ГОК (Днепропетровская обл.), которые специализируются на добыче сырья для титановой отрасли.