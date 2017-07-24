Дело Siemens: ФРГ предлагает добавить в санкционный список российских чиновников и компанию

24 июля 2017, 15:25
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В санкционный список могут включить сотрудников из министерства энергетики и российскую компанию, которая перевозила турбины

Дело Siemens: ФРГ предлагает добавить в санкционный список российских чиновников и компанию | Компании | Дело Увеличить картинку

Германия предложила расширить санкции против России из-за поставленных в Крым турбин Siemens, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, Берлин предложил добавить в санкционный перечень три-четыре российских гражданина и организации. Евросоюз может обсудить новые ограничения в среду.

По словам высокопоставленного дипломатического источника, в санкционный список могут включить сотрудников из министерства энергетики и российскую компанию, которая перевозила турбины.

В Siemens отказались комментировать эту информацию. В Кремле также не стали реагировать на публикацию. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщение Рейтер не содержит ссылки "на хоть какой-то внятный источник".

Накануне издание Bild am Sonntag со ссылкой на представителя МИД Германии написало, что ситуация с турбинами приведет к ухудшению отношений между двумя странами.

Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в оккупированный Крым "Технопромэкспорту", предложив аннулировать контракт и выкупить их.

Также немецкий концерн намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с фирмами, которые контролирует государство.

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Теги: siemens , германия , санкции , оккупация крыма

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Дело Siemens: ФРГ предлагает добавить в санкционный список российских чиновников и компанию | Компании | Дело
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