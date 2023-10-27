Delo.ua запрошує на роботу кореспондентів за напрямками "Бізнес/ритейл" і "Фінанси та інвестиції"

Бізнес-портал Delo.ua у пошуку кандидатів на посаду “Кореспондент” за напрямками "Бізнес/ритейл" та "Фінанси та інвестиції".

Рівень нового працівника: Junior або Middle

Фактичне проживання: м. Київ

Формат роботи: змішаний - віддалено з обов'язковим відвідуванням офісу у певні дні чи на вимогу керівника.

Ми пропонуємо:

Робота у м. Київ.

Повна зайнятість - 5 робочих днів на тиждень.

Конкурентна заробітна платня.

Можливість працювати у сучасному офісі, обладнаному генераторами, побутовими зручностями (кухня, душові кімнати), комфортними ньюзрумами та бомбосховищем.

Дружній колектив професійних редакторів та журналістів.

Можливість професійного та кар'єрного зростання.

Опис вакансії рівня Junior

Кореспондент ділового ЗМІ за напрямком "Бізнес/ритейл"

Базові вимоги до кандидатів:

Вільне володіння українською мовою; Базове володіння Англійською мовою (рівень В1);

Вміння працювати з базами даних та системами пошуку інформації;

Навички ділового листування;

Вміння працювати у режимі обмеженого часу.

Вітаються:

Досвід роботи у ЗМІ від 1 року;

Профільна журналістська освіта;

Базове знання SEO-принципів.

Робочі задачі:

Виконання редакційних завдань - написання статей та новин за замовленням редакторів для порталу Delo.ua. Робота по збору даних з відкритих джерел інформації, а також коментарів від експертів та ньюзмейкерів у рамках редакційних завдань. Відпрацювання прес-конференцій, брифінгів, презентацій, конференцій, форумів та інших публічних заходів.

Опис вакансії рівня Middle

Кореспондент/спеціальний кореспондент/оглядач ділового ЗМІ за напрямком "Бізнес/ритейл"

Робота у м. Київ.

Повна зайнятість - 5 робочих днів на тиждень.

Конкурентна заробітна платня.

Можливість працювати у сучасному офісі, обладнаному генераторами, побутовими зручностями (кухня, душові кімнати), комфортними ньюзрумами та бомбосховищем.

Дружній колектив професійних редакторів та журналістів.

Можливість професійного та кар'єрного зростання.

Базові вимоги до кандидатів:

Вільне володіння українською мовою; Базове володіння англійською мовою;

Досвід роботи у ділових ЗМІ від 3 років. Обізнаність у профільній тематиці: бізнес та ритейл;

Вміння знаходити та розпізнавати ексклюзивні матеріали та писати на їх основі статті;

Напрацьована база контактів у бізнес та експертній спільноті;

Здатність формулювати та пропонувати редакторам теми для публікацій;

Базові навички SEO;

Вміння проводити інтерв'ю.



Вітаються:

Вміння роботи з відкритими базами даних. Вміння роботи з графічними редакторами для створення інфографіки та простих ілюстрацій. Досвід роботи по створенню відео-контенту.

Робочі задачі:

Написання статей, профільних оглядів, репортажів, кейсів, фічерів для порталу Delo.ua. Пошук та обґрунтування тем для публікацій, розробка тематичних планів, робота над SEO-текстами, організація та проведення інтервʼю, робота зі спікерами та експертами бізнес-спільноти, збір та аналіз ринкових даних та тенденцій, пошук експертів та колумністів за обраним тематичним профілем, робота над спецпроєктами.

CV відправляти на адресу: [email protected]

В темі листа вказувати: для головного редактора

Кореспондент ділового ЗМІ за напрямком "Фінанси та інвестиції"

Опис вакансії рівня Junior

Базові вимоги до кандидатів:

Вільне володіння українською мовою; Базове володіння Англійською мовою (рівень В1);

Вміння працювати з базами даних та системами пошуку інформації;

Навички ділового листування;

Вміння працювати у режимі обмеженого часу.



Вітаються:

Досвід роботи у ЗМІ від 1 року;

Профільна журналістська освіта;

Базове знання SEO-принципів.

Робочі задачі:

Виконання редакційних завдань - написання статей та новин за темою “Фінанси та інвестиції” на замовлення редакторів для порталу Delo.ua. Робота по збору даних з відкритих джерел інформації, а також коментарів від експертів та ньюзмейкерів у рамках редакційних завдань. Відпрацювання прес-конференцій, брифінгів, презентацій, конференцій, форумів та інших публічних заходів.