- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
Delo.ua запрошує на роботу кореспондентів за напрямками "Бізнес/ритейл" і "Фінанси та інвестиції"
Бізнес-портал Delo.ua у пошуку кандидатів на посаду “Кореспондент” за напрямками "Бізнес/ритейл" та "Фінанси та інвестиції".
Рівень нового працівника: Junior або Middle
Фактичне проживання: м. Київ
Формат роботи: змішаний - віддалено з обов'язковим відвідуванням офісу у певні дні чи на вимогу керівника.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ми пропонуємо:
- Робота у м. Київ.
- Повна зайнятість - 5 робочих днів на тиждень.
- Конкурентна заробітна платня.
- Можливість працювати у сучасному офісі, обладнаному генераторами, побутовими зручностями (кухня, душові кімнати), комфортними ньюзрумами та бомбосховищем.
- Дружній колектив професійних редакторів та журналістів.
- Можливість професійного та кар'єрного зростання.
Опис вакансії рівня Junior
Кореспондент ділового ЗМІ за напрямком "Бізнес/ритейл"
Базові вимоги до кандидатів:
- Вільне володіння українською мовою;
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Базове володіння Англійською мовою (рівень В1);
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Вміння працювати з базами даних та системами пошуку інформації;
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Навички ділового листування;
- Вміння працювати у режимі обмеженого часу.
Вітаються:
- Досвід роботи у ЗМІ від 1 року;
- Профільна журналістська освіта;
- Базове знання SEO-принципів.
Робочі задачі:
Виконання редакційних завдань - написання статей та новин за замовленням редакторів для порталу Delo.ua. Робота по збору даних з відкритих джерел інформації, а також коментарів від експертів та ньюзмейкерів у рамках редакційних завдань. Відпрацювання прес-конференцій, брифінгів, презентацій, конференцій, форумів та інших публічних заходів.
Опис вакансії рівня Middle
Кореспондент/спеціальний кореспондент/оглядач ділового ЗМІ за напрямком "Бізнес/ритейл"
- Робота у м. Київ.
- Повна зайнятість - 5 робочих днів на тиждень.
- Конкурентна заробітна платня.
- Можливість працювати у сучасному офісі, обладнаному генераторами, побутовими зручностями (кухня, душові кімнати), комфортними ньюзрумами та бомбосховищем.
- Дружній колектив професійних редакторів та журналістів.
- Можливість професійного та кар'єрного зростання.
Базові вимоги до кандидатів:
- Вільне володіння українською мовою;
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Базове володіння англійською мовою;
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Досвід роботи у ділових ЗМІ від 3 років. Обізнаність у профільній тематиці: бізнес та ритейл;
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Вміння знаходити та розпізнавати ексклюзивні матеріали та писати на їх основі статті;
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Напрацьована база контактів у бізнес та експертній спільноті;
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Здатність формулювати та пропонувати редакторам теми для публікацій;
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Базові навички SEO;
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Вміння проводити інтерв'ю.
Вітаються:
- Вміння роботи з відкритими базами даних.
- Вміння роботи з графічними редакторами для створення інфографіки та простих ілюстрацій.
- Досвід роботи по створенню відео-контенту.
Робочі задачі:
Написання статей, профільних оглядів, репортажів, кейсів, фічерів для порталу Delo.ua. Пошук та обґрунтування тем для публікацій, розробка тематичних планів, робота над SEO-текстами, організація та проведення інтервʼю, робота зі спікерами та експертами бізнес-спільноти, збір та аналіз ринкових даних та тенденцій, пошук експертів та колумністів за обраним тематичним профілем, робота над спецпроєктами.
CV відправляти на адресу: [email protected]
В темі листа вказувати: для головного редактора
Кореспондент ділового ЗМІ за напрямком "Фінанси та інвестиції"
Опис вакансії рівня Junior
Базові вимоги до кандидатів:
- Вільне володіння українською мовою;
-
Базове володіння Англійською мовою (рівень В1);
-
Вміння працювати з базами даних та системами пошуку інформації;
-
Навички ділового листування;
-
Вміння працювати у режимі обмеженого часу.
Вітаються:
- Досвід роботи у ЗМІ від 1 року;
- Профільна журналістська освіта;
- Базове знання SEO-принципів.
Робочі задачі:
Виконання редакційних завдань - написання статей та новин за темою “Фінанси та інвестиції” на замовлення редакторів для порталу Delo.ua. Робота по збору даних з відкритих джерел інформації, а також коментарів від експертів та ньюзмейкерів у рамках редакційних завдань. Відпрацювання прес-конференцій, брифінгів, презентацій, конференцій, форумів та інших публічних заходів.
CV відправляти на адресу: [email protected]
В темі листа вказувати: "Для головного редактора"