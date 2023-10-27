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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Delo.ua запрошує на роботу кореспондентів за напрямками "Бізнес/ритейл" і "Фінанси та інвестиції"

робота, вакансії
Delo.ua шукає журналістів. Фото: depositphotos

Бізнес-портал Delo.ua у пошуку кандидатів на посаду “Кореспондент” за напрямками "Бізнес/ритейл" та "Фінанси та інвестиції". 

Рівень нового працівника: Junior або Middle   

Фактичне проживання: м. Київ

Формат роботи: змішаний - віддалено з обов'язковим відвідуванням офісу у певні дні чи на вимогу керівника.

Ми пропонуємо: 

  • Робота у м. Київ.
  • Повна зайнятість - 5 робочих днів на тиждень.
  • Конкурентна заробітна платня.
  • Можливість працювати у сучасному офісі, обладнаному генераторами, побутовими зручностями (кухня, душові кімнати), комфортними ньюзрумами та бомбосховищем.
  • Дружній колектив професійних редакторів та журналістів.
  • Можливість професійного та кар'єрного зростання.

Опис вакансії рівня Junior

Кореспондент ділового ЗМІ за напрямком "Бізнес/ритейл"

Базові вимоги до кандидатів:

  1. Вільне володіння українською мовою;
  2. Базове володіння Англійською мовою (рівень В1);
  3. Вміння працювати з базами даних та системами пошуку інформації;
  4. Навички ділового листування;
  5. Вміння працювати у режимі обмеженого часу.

Вітаються:

  • Досвід роботи у ЗМІ від 1 року; 
  • Профільна журналістська освіта;
  • Базове знання SEO-принципів.

Робочі задачі:

Виконання редакційних завдань - написання статей та новин за замовленням редакторів для порталу Delo.ua. Робота по збору даних з відкритих джерел інформації, а також коментарів від експертів та ньюзмейкерів у рамках редакційних завдань. Відпрацювання прес-конференцій, брифінгів, презентацій, конференцій, форумів та інших публічних заходів.

Опис вакансії рівня Middle

Кореспондент/спеціальний кореспондент/оглядач ділового ЗМІ за напрямком "Бізнес/ритейл"

  • Робота у м. Київ.
  • Повна зайнятість - 5 робочих днів на тиждень.
  • Конкурентна заробітна платня.
  • Можливість працювати у сучасному офісі, обладнаному генераторами, побутовими зручностями (кухня, душові кімнати), комфортними ньюзрумами та бомбосховищем.
  • Дружній колектив професійних редакторів та журналістів.
  • Можливість професійного та кар'єрного зростання.

Базові вимоги до кандидатів: 

  1. Вільне володіння українською мовою;
  2. Базове володіння англійською мовою;  
  3. Досвід роботи у ділових ЗМІ від 3 років. Обізнаність у профільній тематиці: бізнес та ритейл;
  4. Вміння знаходити та розпізнавати ексклюзивні матеріали та писати на їх основі статті;
  5. Напрацьована база контактів у бізнес та експертній спільноті;
  6. Здатність формулювати та пропонувати редакторам теми для публікацій;
  7. Базові навички SEO;
  8. Вміння проводити інтерв'ю.

Вітаються: 

  1. Вміння роботи з відкритими базами даних.
  2. Вміння роботи з графічними редакторами для створення інфографіки та простих ілюстрацій.
  3. Досвід роботи по створенню відео-контенту.

Робочі задачі: 

Написання статей, профільних оглядів, репортажів, кейсів, фічерів для порталу Delo.ua. Пошук та обґрунтування тем для публікацій, розробка тематичних планів, робота над SEO-текстами, організація та проведення інтервʼю, робота зі спікерами та експертами бізнес-спільноти, збір та аналіз ринкових даних та тенденцій, пошук експертів та колумністів за обраним тематичним профілем, робота над спецпроєктами.

CV відправляти на адресу: [email protected] 
В темі листа вказувати: для головного редактора

Кореспондент ділового ЗМІ за напрямком "Фінанси та інвестиції"

Опис вакансії рівня Junior

Базові вимоги до кандидатів:

  1. Вільне володіння українською мовою;
  2. Базове володіння Англійською мовою (рівень В1);
  3. Вміння працювати з базами даних та системами пошуку інформації;
  4. Навички ділового листування;
  5. Вміння працювати у режимі обмеженого часу.

Вітаються:

  • Досвід роботи у ЗМІ від 1 року; 
  • Профільна журналістська освіта;
  • Базове знання SEO-принципів.

Робочі задачі:

Виконання редакційних завдань - написання статей та новин за темою “Фінанси та інвестиції” на замовлення редакторів для порталу Delo.ua. Робота по збору даних з відкритих джерел інформації, а також коментарів від експертів та ньюзмейкерів у рамках редакційних завдань. Відпрацювання прес-конференцій, брифінгів, презентацій, конференцій, форумів та інших публічних заходів.

CV відправляти на адресу: [email protected] 
В темі листа вказувати: "Для головного редактора"