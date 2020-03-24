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Delta Medical: "Ми не просто фармацевтична компанія, ми соціально відповідальна компанія"

Пандемія коронавірусу COVID-19 дісталася й України. Згідно з останніми даними, кількість хворих COVID-19 у світі — понад 300 тисяч осіб

Delta Medical: "Ми не просто фармацевтична компанія, ми соціально відповідальна компанія" Delta Medical: "Ми не просто фармацевтична компанія, ми соціально відповідальна компанія"

Ситуація в Україні поки стабільна багато в чому завдяки превентивним заходам: карантину, зачиненню всіх підприємств, які не забезпечують життєво важливі сфери, обмеженню пересування тощо. Одним із серйозних чинників, що стабілізують суспільство, є і безперебійна робота аптек, наявність препаратів на прилавках.

Компанія Delta Medical — один з найбільших в Україні постачальників лікарських препаратів, виробів медичного призначення, інших ліків, які широко представлені не тільки в Києві, а й по всій Україні.

"Ми як соціально відповідальна компанія не можемо залишити Україну в цей складний кризовий час без препаратів, від яких залежить здоров'я, а іноді й життя українців, — повідомляє компанія Delta Medical. — Ми ухвалили рішення: Delta Medical, незважаючи на оголошений у країні карантин, продовжує працювати в штатному режимі".

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Це означає, що ми забезпечуємо аптеки препаратами з Delta Medical у необхідній кількості: протизапальними і знеболювальними засобами, препаратами для лікування онкологічних захворювань, жарознижувальними засобами, засобами для профілактики захворювань, які передаються повітряно-крапельним шляхом, для зміцнення імунітету тощо.

Крім того, в умовах обмеження роботи муніципального транспорту Delta Medical самостійно вирішила питання безпечної логістики своїх співробітників. Компанія виділила додатковий службовий транспорт. Були складені маршрути по Києву та Київській області з урахуванням місця проживання всіх співробітників таким чином, щоб їм не довелося користуватися громадським транспортом. Цей захід  знижує ризики зараження.

"Зрозуміло також, що в офісі значно посилені профілактичні заходи. Ми впевнені, що впораємося з усіма викликами, і готові підтримувати наших співгромадян у цей не простий для нас усіх час. Ми — це Україна!" — підкреслює Delta Medical.

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