День инвестора в ритейл и торговую недвижимость: как прошел RAU Investment Forum 2021

В столичном КВЦ Парковый 9 сентября 2021 года состоялся ежегодный RAU Investment Forum 2021 — специализированный форум для инвесторов в ритейл и торговую недвижимость.

Среди спикеров деловой программы — представители инвестиционных и девелоперских компаний Dragon Capital, Budhouse Group, SAGA Development, Futura Hata, Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), CBRE Ukraine, ТРЦ Respublika Park.

Также выступали представители "Ашан Ритейл Украина", McDonald's Украина, Visit Ukraine, "Концерн Галнафтогаз" и другие. А организаторами выступили Ассоциация ритейлеров Украины и инвестиционная компания Dragon Capital.

Мероприятие посетило более 300 человек: владельцы и топ-менеджеры компаний сферы розничной торговли, девелопмента, инвесторы и представители власти.

Среди гостей — руководители таких компаний, как "Эпицентр К", "Алло", LPP, "Укрзолото", EVA, Novus, "Фокстрот", "Ашан", ТРЦ River Mall, COLIN'S, Fondy, Lacoste Ukraine, Bizerba, Budhouse Group, Инновационный Страховой Капитал.

Также мероприятие посетили главы Dragon Capital, VolWest Group, АТБ, "Сильпо", ТРЦ Respublika park, Multiplex, Lavina Mall, "ЦУМ Киев", ТРЦ Подоляны, KLO, Good Life mall, ISEI, "Копійка", Synergy Construction, ТРЦ Dream Town, Arricano Real Estate.

Открыл мероприятие заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Петр Оленич.

Первая сессия была посвящена инвестиционной привлекательности Украины. Презентацией "Инвестиции ЕБРР в ритейл: фокус на устойчивое развитие" открыла мероприятие Анна Лебединец, ассоциированный директор, старший банкир, Европейский банк реконструкции и развития. Она рассказала о подходе банка к финансированию ритейла и проектах, реализованных в Украине и других странах присутствия ЕБРР.

Следующим слово взял Founder & CEO Visit Ukraine Антон Тараненко. Темой его выступления был "Shopping туризм. Туристический потенциал Киева и других городов-миллионников". Он говорил о том, как продавать больше мировых лидеров, как формируется средний чек туриста.

Выступлением "Защита инвестиций: сервисное разрешение споров с участием государства" программу продолжила советник AEQUO Елена Перцова. Среди раскрытых тем спикера были сервисные ошибки государства в работе с инвесторами и кейсы споров с участием государства.

Завершила первую сессию панельная дискуссия "Международные ритейл-инвестиции", во время которой обсуждали изменения инвестклимата Украины за последние 3-5 лет с точки зрения международных компаний, привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты и в регионы, а также защиту прав инвестора и роль государства в защите этих прав. Еще одной поднятой злободневной темой стало рейдерство.

Участниками панельной дискуссии стали председатель ВСК по вопросам защиты прав инвесторов в Верховной Раде, народный депутат Галина Янченко, директор по развитию "Ашан Ритейл Украина" Игорь Кузнецов, юридический директор "Ашан Ритейл Украина" Руслан Дубас и директор по развитию McDonald’s Украина Виталий Стефурак. Модератором сессии стал главный редактор портала RAU.UA Иван Зайцев.

После короткого кофе-брейка программу продолжила сессия "Перспективы и потенциал рынка недвижимости глазами инвестора", в рамках которой дискуссия велась вокруг трендов и тенденций на рынке недвижимости, влияния карантина и экономической ситуации на динамику развития рынка недвижимости в Украине, логистику и склады, а также ревитализации объектов промышленности в социальные пространства и прочее.

Экспертами выступили основатель и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, владелец и CEO SAGA Development Андрей Ваврыш и собственник и CEO Futura Hata Роман Валесюк. Модерировал сессию основатель и глава Офиса Трансформации Максим Бахматов.

После обеденного перерыва состоялось еще две сессии. Первая из них называлась "Инвестиции в недвижимость. Долгожданные открытия. Реновации. Новые форматы". Своим экспертным мнением на эту тему поделился управляющий партнер CBRE Ukraine Сергей Сергиенко.

Он рассказал об основных показателях офисного, складского и торгового рынков Киева, влиянии пандемии на локальный рынок инвестиций в коммерческую недвижимость, проблемы инвестиционной привлекательности Украины, а также раскрыл успешные кейсы привлечения международных инвестиций.

Сразу после его выступления началась панельная дискуссия. Ее ключевыми темами стали вызовы коммерческой недвижимости и роль профессионального управления, риски и преимущества открытия в карантинный период, искусство создания ценности объектов недвижимости, реконцепция объекта в сложной конкурентной среде и анализ окупаемости инвестиций.

Эти темы и многие другие обсудили операционный директор Budhouse Group Максим Гаврюшин, генеральный директор ТРЦ Respublika Park Юлия Счастливая, outsource-менеджер — управление девелоперскими проектами ТЦ Метрополис (реконцепция на заказ Кропперс Групп) Константин Кузьменко. Сессию модерировал управляющий партнер CBRE Ukraine Сергей Сергиенко.

Спикерами заключительной сессии стали владелец "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский, вице-президент ПАО "Концерн Галнафтогаз" Василий Даниляк и основатель "Файно Маркет" Виталий Денисенко. Модератором сессии выступил соучредитель и глава правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.

Они говорили об основных критериях при принятии решения по инвестированию, роли корпоративного управления в компаниях, возможности партнерства ритейла с государством и репутации, а также обсудили шансы на успех Aldi в Украине и поглощение сети "Абсолют".

После четырех насыщенных сессий RAU Investment Forum завершился неформальной вечеринкой, где гости мероприятия смогли пообщаться с инвесторами и спикерами, расслабиться в непринужденной атмосфере.

Титульным партнером мероприятия выступил турецкий бренд LC Waikiki. Официальный партнер — Alterra Group. Партнеры мероприятия — Budhouse group, Linden Luxury Residences, ТРЦ Respublika Park, Alef Estate, ЖК Montreal House, "Кропперс групп", AEQUO, Visit Ukraine, "Крайна" и другие.