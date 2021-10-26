Dentons консультує DAI Global в дослідженні системи оплати цінних паперів на умовах DvP

Міжнародна юридична фірма Dentons спільно з Bourse Consult виступили радником DAI Global щодо другого етапу дослідження системи оплати цінних паперів на умовах поставки проти платежу (Delivery versus Payment — DvP), яке включає розробку дорожньої карти для українського ринку цінних паперів щодо розвитку сучасної структури ринку капіталу на етапі після укладання угоди відповідно до найкращих міжнародних практик.

Дослідження системи оплати цінних паперів на умовах поставки проти платежу має на меті представити кілька варіантів взаємодії Українського центрального депозитарію цінних паперів із Системою електронних платежів (СЕП) Національного банку України, яка є системою проведення платежів у режимі реального часу (RTGS — Real Time Gross Settlement). Це дослідження є частиною проекту USAID "Трансформація фінансового сектору", який впроваджує DAI Global.

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Новий Закон про ринки капіталу створює основу для розвитку українських ринків капіталу. Ґрунтуючись на чинній законодавчій базі, команда Dentons та Bourse Consult запропонували низку кроків на шляху до цільової структури ринку операцій з цінними паперами, включаючи внесення змін до законодавства (наприклад, уточнення поняття "гарантоване забезпечення", захист предмету застави та ресурсів гарантійних фондів, доступ Центрального контрагента (ЦКА) до СЕП тощо).

Команда Dentons включала партнера Наталію Селякову та юриста Артура Савіна.

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DAI Global — це приватна компанія, що займається розробками та вирішує фундаментальні проблеми соціального і економічного розвитку, спричинені неефективними ринками, неефективним управлінням та нестабільністю. DAI Global працює з широким колом клієнтів, включаючи національні та місцеві органи влади, двосторонніх та багатосторонніх інвесторів, приватні корпорації та благодійників.

Про Bourse Consult

Bourse Consult LLP — це європейська консультаційна компанія, яка спеціалізується на ринках капіталу.

Про Dentons

Dentons — найбільша у світі юридична фірма, яка поєднує таланти найвищого рівня зі світовими викликами та можливостями, об’єднуючи 20 000 професіоналів, у тому числі 12 000 юристів, у більш ніж 200 містах, у більш ніж 80 країнах. Поліцентричний та цілеспрямований підхід Dentons, прихильність до інклюзії та різноманітності, та відзначене нагородами обслуговування клієнтів, кидають виклик статусу-кво для просування інтересів клієнтів. www.dentons.com