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ГМК 1 час назад

Депутаты Рады посетят заводы в Днепре и Запорожье

Комитет по экономическому развитию проведет выездное заседание на промобъектах

Депутаты Рады посетят заводы в Днепре и Запорожье Депутаты Рады посетят заводы в Днепре и Запорожье
facebook.com/kisilevskiy.dp.ua

Комитет Верховной Рады по экономическому развитию проведет выездное заседание с посещением заводов в Днепре и Запорожье. Об этом в своем Facebook сообщил замглавы комитета Дмитрий Кисилевский. 

"Парламентский комитет по вопросам экономического развития поддержал мою инициативу провести выездное заседание в Днепре, — написал политик. — 12-13 марта депутаты своими глазами увидят КБ "Южное", заводы "Южмаш", "Интерпайп Сталь", "Интерпайп НТЗ". Уже не раз был свидетелем, как личное посещение промышленных объектов переворачивало у политиков понимание, как на самом деле работает экономика, откуда берутся налоги в госбюджет и пресловутый ВВП".

После Днепра члены комитета отправятся в Запорожье, где побывают на заводах "Запорожсталь" и "АвтоЗАЗ". 

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"Рассчитываем на искреннее общение с промышленниками, и готовы учесть все предложения, которые будут способствовать созданию рабочих мест и росту зарплат на украинских предприятиях", — подчеркнул Кисилевский.

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