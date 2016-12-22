Депутаты снизили тарифы для промышленных солнечных станций

22 декабря 2016, 14:21
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Верховная Рада снизила тарифы для солнечных электростанций мощностью выше 10 МВт

Депутаты снизили тарифы для промышленных солнечных станций | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Народные депутаты снизили "зеленый" тариф для уже построенных и работающих солнечных электростанций мощностью более 10 МВт. Такое решение нардепы приняли, поддержав законопроект №5129 в целом.

Для солнечных электростанций (СЭС), которые ввели в эксплуатацию до марта 2013 года, коэффициент "зеленого" тарифа снижен с 8,64 до 4,8.

Для СЭС, запущенных с апреля 2013 года до конца 2014 года, коэффициент снизили с 6,3 до 3,5. А для СЭС, введенных с января 2015 года по июнь 2015 года, — с 5,67 до 3,15.

Законопроект поддержал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк. Он поблагодарил депутатов за принятие этого закона.

Большинство инициаторов законопроекта — депутаты "Народного фронта", также в их числе по одному депутату от "Блока Петра Порошенко" и "Самопомощи".

Депутаты-инициаторы считают, то большую часть рынка, связанную со строительством СЭС во времена беглого президента Виктора Януковича, контролировала компания Activ Solar. Эту компанию СМИ и депутаты связывают с братьями Сергеем и Андреем Клюевыми.

Именно в этот период тариф СЭС установили с привязкой к курсу евро — из-за высокой импортной составляющей и для стимулирования инвестиций в отрасль.

Однако из-за девальвации гривни высокий "зеленый" тариф оказался неподъемным. Сначала тариф снижали для всей "зеленой" генерации решениями НКРЭКУ, пользуясь условиями чрезвычайного положения на рынке электроэнергии.

Затем Верховная Рада временно понизила "зеленые" тарифы для крупных солнечных электростанций в 1,8 раза. Но это решение должно было действовать только до 1 января 2017 года.

Поэтому если бы сегодня депутаты отказалась принять законопроект №5129, коэффициенты "зеленых" тарифов вернулись бы к прежнему уровню.

Что касается СЭС, которые принадлежали Active Solar, то все станции, которые были на территории оккупированного Россией Крыма, "национализировали" самопровозглашенные "местные власти".

Активы на контролируемой территории Украины Active Solar передала китайской государственной корпорации CNBM International Energy Pte в счет уплаты долгов.

В ноябре 2016 года, когда стало известно о планах депутатов снизить тариф для крупных СЭС, представитель компании Тянь Вэй заявил, что это не обсуждалось с инвесторами.

"Нам даже не дали возможность сказать все, что мы думаем. У нас были большие планы по дальнейшей работе и инвестированию в Украину, однако сейчас думаем пересматривать их", — сказал Тянь Вэй.

По материалам: Интерфакс-Украина, "Дело"
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Теги: электроэнергия, энергетика, солнечная энергетика, тарифы, верховная рада

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Депутаты снизили тарифы для промышленных солнечных станций | Энергетика | Дело
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