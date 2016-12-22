Депутаты снизили тарифы для промышленных солнечных станций

Народные депутаты снизили "зеленый" тариф для уже построенных и работающих солнечных электростанций мощностью более 10 МВт. Такое решение нардепы приняли, поддержав законопроект №5129 в целом.

Для солнечных электростанций (СЭС), которые ввели в эксплуатацию до марта 2013 года, коэффициент "зеленого" тарифа снижен с 8,64 до 4,8.

Для СЭС, запущенных с апреля 2013 года до конца 2014 года, коэффициент снизили с 6,3 до 3,5. А для СЭС, введенных с января 2015 года по июнь 2015 года, — с 5,67 до 3,15.