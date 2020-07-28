Дестабилизация Одесского припортового может привести к остановке производства

Руководство Одесского припортового завода сообщило о риске остановки предприятия из-за давления на членов правления завода.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Дестабилизация и информационная война против завода, по мнению и.о. директора предприятия Николая Синицы, вызвана процедурой конкурсного отбора и определения заказчика по переработке сырья и отгрузке готовой продукции для ОПЗ, которую на предприятии оценивают исключительно, как прозрачную и объективную.

Пресс-служба подчеркивает, что процедура конкурсного отбора меняться не будет и пройдёт в соответствии с утвержденным порядком, заявляют на предприятии.

На втором этапе отбора участники сделали наиболее выгодные для ОПЗ предложения, и предприятие переходит к финальному отбору.

"Цель менеджмента АО "ОПЗ" — обеспечение стабильной и безопасной работы предприятия и недопущения ситуации, в которой завод находился еще недавно: 16 месяцев простоя производственных мощностей, сокращенная рабочая неделя, невыплата заработной платы и отток большого количества квалифицированных кадров. Эти факторы привели к длительной социальной напряженности на предприятии и в городе Южном. Мы не можем допустить повторения этой ситуации. Поэтому будем оперативно реагировать на попытки срыва конкурсного отбора и дестабилизации обстановки на заводе", — отметил и.о. председателя правления — директора ОПЗ Николай Синица.

Ранее пресс-служба ОПЗ сообщала, что отсутствие опыта реализации минеральных удобрений стало причиной отказа в участии в конкурсе для ООО "Торговый дом "Сокар-Украина"" и ЧП "ОККО КОНТРАКТ".

К такому выводу пришло руководство завода после детального изучения документов предприятий, где, по их оценке, достаточных доказательств реализации минеральных удобрений не оказалось.

В свою очередь в OKKO и Socar заявили о несогласии с решением ОПЗ и о намерении обжаловать результаты конкурса.