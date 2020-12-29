Дія.Бізнес, KSE та Fondy запускають для підприємців освітній проєкт "Гра в довгу

У січні 2021 року український сервіс прийому платежів для бізнесу Fondy спільно з Київською школою економіки (KSE) та національним проєктом Дія.Бізнес запускають проєкт "Гра в довгу". Його мета — залучити українських підприємців-початківців та їх працівників до перевірки та поновлення своїх знань у галузі ведення бізнесу. Головний приз у фіналі — оплачувана бізнес-освіта (МВА) у KSE.

"У 2021 підприємцям потрібно бути ще більш самодостатніми, розраховувати на себе. А це неможливо без конкретних практичних знань. Ніякі курси "успішного успіху" та історії для натхнення не допоможуть: реальна освіта потребує часу і зусиль. Це — гра в довгу, важлива інвестиція в себе, яка обов’язково окупиться. Ми у Fondy захоплюємось підприємцями, які зробили себе самі, і хочемо допомогти якомога більшій кількості українців пройти цей шлях", — коментує запуск проєкту засновниця та керівний партнер сервісу Fondy Валерія Вагоровська.

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У коротких лекціях викладачі Київської школи економіки та запрошені викладачі розповідатимуть про управління грошовими потоками та проєктами, стратегічне планування, збут у нових реаліях, виявлення неефективностей у витратах, операційну ефективність та інше.

"Маючи нагоду жити в різних країнах світу, я часто питав себе, чому в Україні ми живемо гірше, ніж, скажімо, в ОАЕ чи у Франції. Моя відповідь — це не тому, що люди гірші, а, радше, тому, що ми менш продуктивні, намагаємося отримати миттєву вигоду чи не готові постійно опановувати нові знання для покращення конкурентоздатності на світових ринках. Всі ці перешкоди будуть усунуті завдяки таким проєктам, як "ГРА В ДОВГУ". Дякую Fondy за таку чудову ініціативу та за запрошення долучитися у якості партнера" — говорить віцепрезидент Київської школи економіки, лідер бізнес освіти Володимир Стецик.

"ГРА В ДОВГУ" проходитиме в онлайн-форматі: короткі відеолекції і тестові питання будуть доступні у Telegram та Viber за допомогою чат-боту. Початок першого етапу заплановано на 11.01.2021. Тривалість — 10 робочих днів, по одній 15-хвилинній лекції щодня. Після кожної лекції, тут же в месенджері, учасники проходитимуть тест, за результатами якого нараховуватимуться бали.

Учасники, що дадуть правильні відповіді на 65% запитань, отримають сертифікат про кваліфікацію в проєкті та право взяти участь у другому етапі — півфіналі. Фіналісти Марафону отримають не тільки знання і досвід, об’єктивну оцінку від професіоналів, а також — можливість здобути оплачену бізнес освіту і ступінь Магістра ділового адміністрування (MBA) у Київській школі економіки.

"В Україні є системні проблеми з освітою для підприємців. Тому ми хочемо підтримати підприємців-початківців у рамках національного проєкту Дія.Бізнес шляхом безкоштовного навчання у викладачів Київської школи економіки. Це чудова можливість отримати практичні знання та одразу застосувати їх у бізнес-діяльності", — підкреслює заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Зареєструватися для участі у марафоні можуть усі бажаючі: https://fondy.ua/uk/gra-v-dovgu/ Заявки приймаються до 10 січня.