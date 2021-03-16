Директор "Электротяжмаша" Костюк: Сенниченко и Кудин из ФГИУ привели завод к банкротству

Покровительство руководителей Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко и Дениса Кудина позволяет гендиректору Виктору Бусько сохранять свою должность, несмотря на катастрофическое состояние государственного завода "Электротяжмаш", а также наличие нескольких уголовных дел, по которым действующий гендиректор проходит как подозреваемый.

Об этом в интервью рассказал директор "Электротяжмаша" Дмитрий Костюк.

Он отметил интересную деталь: его самого суд восстановил в должности директора, но ФГИУ "изобрел" дублирующую должность "генеральный директор", чтобы усадить в кресло руководителя завода Виктора Бусько в статусе "исполняющий обязанности".

"Я связываю это с его личными отношениями с Сенниченко и Кудиным, — рассказал Костюк в ответ на вопрос журналиста о том, как Бусько, будучи подозреваемым в уголовных делах и доведя завод до банкротства сохраняет свою должность. — Нет другой логики просто. Предприятие за год увеличило чистый убыток в 12 раз, достигнув отметки в полмиллиарда. 800 человек потеряли работу за год".

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Сейчас завод оказался на грани банкротства: "Месяц. Максимум. Де-факто, все признаки банкротства налицо. Сейчас завод имеет отрицательный баланс — то есть акты предприятия не покрывают его долгов. Завод имеет задолженность по оплате энергоносителей, электроэнергии и природного газа — около 40 млн грн, постоянно существует риск отключения предприятия. А хуже всего — люди не получают то, что заработали своим трудом, а это святая святых", — сказал Дмитрий Костюк, и добавил, что к концу мая текущего года "Электротяжмаш" должен вернуть 40 млн грн Объединенной горно-химической компании, которые та одолжила заводу для погашения долгов по зарплате.

Об этой схеме ФГИУ по переброске денег с одного госпредприятия другому ранее писали СМИ: таким образом в Киеве пытались замять скандал со стачкой заводчан, которые перекрыли центральный проспект Харькова.

По словам Дмитрия Костюка, заем ОГХК "Электротяжмашу" — это лишь временное решение, потому что возвращать деньги нечем: "Это даже не тупиковый путь, это падение. Этим решением предприятие еще больше загнали в угол, потому что этот заем нужно будет отдать 31 мая 2021", — рассказал директор завода, а на вопрос журналиста, где взять эти деньги посоветовал задать его руководителям ФГИУ.

Дмитрий Костюк добавляет, что в значительной степени в нынешнем состоянии завода виновен Фонд госимущества и его руководители. Отвечая на вопрос журналиста кто сейчас является реальным руководителем завода его директор сказал: "Формально — Фонд госимущества. Команды, идущие из Фонда, выполняются действующим руководителем (Виктором Бусько – ред.), причем беспрекословно, даже не обсуждаются. (Заводом фактически руководит председатель ФГИУ – ред.) Сенниченко. Больше даже Денис Кудин (заместитель председателя ФГИУ), чем Сенниченко. Согласно распределению полномочий, именно он отвечает за корпоративный блок".

Директор "Электротяжмаша" рассказал о полном срыве выполнения контрактов и заказов под руководством ФГИУ и его ставленника Бусько. По некоторым контрактам сроки поставок заказчикам пропущены от 8 месяцев до 2 лет, сорвано выполнение 5 европейских контрактов, завод полностью провалил поставки оборудования для компании "Укргидроэнерго" в рамках обновления ее генерирующих мощностей за средства кредита ЕБРР и ЕИБ.

"Сейчас Электротяжмаш рискует получить иски от компании "Укргидроэнерго" минимум на 200 млн грн… …Мы сейчас срываем все контракты по Европейскому банку и рискуем попасть в "черный список" Европейского банка. Это означает, что завод вообще не сможет участвовать в других тендерах, которые по всему миру организованы под эгидой ЕБРР и ЕИБ", — рассказал директор завода Костюк, и добавил, что такое положение вещей полностью блокирует возможность государственного предприятия принимать участие в других тендерах, поскольку его деловая репутация окончательно испорчена: "Во время участия в международных тендерах в энергетике, когда суммы контрактов исчисляются миллионами или десятками миллионов долларов, мы подаем так называемый "пакет" — финансовое состояние предприятия, наличие проигранных судебных дел, наличие исполнительных производств. Что мы сейчас можем подать? Убытки на полмиллиарда? Или 83 проигранных в 2020 году судебных дела? Завод просто не будет допущен к участию в тендере", — рассказал Костюк и добавил, что за последние полтора года портфель заказов Электротяжмаша пополнился новыми контрактами на 37 млн ​​грн.: "Это неделя работы завода, я вам так скажу. Неделя", — подчеркнул он.

Костюк напомнил, что передал новому руководителю работающий завод с деньгами на счетах: к концу 2019 года ежемесячная сумма отгрузок превышала 300 млн грн., завод отгрузил около 250 электротяговых двигателей, была наперед оплачена электроэнергия, не было задолженности по зарплате, к концу 2018 года портфель заказов составлял 4 млрд грн.

"Какая ситуация сейчас: я вам назвал цифру (отгрузок- ред.) в 300 млн грн. в месяц в 2019 году, держим ее в голове. А отгрузки, например, за февраль 2021 составил лишь 9,5 млн грн. — вот вся ситуация. Фонд оплаты труда на данный момент составляет примерно 30 млн грн. ежемесячно. Убытки наращиваются, как снежный ком. Самое главное для предприятия — это не стоять. Точка безубыточности для "Электротяжмаша" — это 150 млн грн. отгрузки в месяц. Ниже 150 млн грн — это однозначно ущерб".