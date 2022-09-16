Дитячі магазині "Антошка" до 25-річчя організують благодійний аукціон

25 вересня дитячі магазини "Антошка" будуть відзначати 25-річчя заснування. До цієї дати компанія планує низьку благодійних акцій, серед яких – благодійний аукціон колекцій ляльок Barbie.

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"Колекцію ляльок "Barbie – пані Україні" та "Barbie - мрійники та винахідники", що належить "Антошка", буде виставлено на благодійній аукціон. За допомогою Аукціонного дому UNC, з 19 по 25 вересня пройде онлайн-аукціон Barbie в образах відомих українців. За посиланням https://unc.ua/auction/unc-live ви зможете придбати унікальну штучну ляльку роботи відомих лялькарів України, та бути впевненими, що усі гроші підуть на допомогу дітям", - повідомляє пресслужба компанії.

Крім цього, 25 вересня кожен внесок "Добродія", що буде куплений в магазині "Антошка" в цей день за 10 грн, компанія збільшить до 25 грн. В магазинах "Антошка" зроблені спеціальні зони товарів: до 25% від їх придбання з 19 до 25 вересня теж перерахують на благодійного фонду "Клуб Добродіїв".

В пресслужбі відзначили, що з перших днів війни компанія широко долучилася до благодійних ініціатив.

"Харчування для лікарень, засоби гігієни для дитячих домів та пренатальних центрів, іграшки та солодощі для волонтерів харківського та київського метро, допомога фондам, громадськім організаціям товарами, значними знижками та навіть логістикою– це, та безліч іншого стало значною частиною "Антошка" воєнного часу. А вже з 1 червня благодійні внески Добродія від клієнтів "Антошка" допомогли перерахувати на БІ "Клуб Добродіїв" майже два мільйоні гривень," – йдеться у повідомлені.

Також "Антошка" запропонувала підтримати їх благодійні ініціативи в соцмережах.

"Привітати "Антошка" в соцмережах ви зможете за допомогою інстамаскі. Наша вдячність – це донат на "Клуб Добродіїв" за кожне використання маски. Усе, що "Антошка" робила, робить та будь коли буде робити - для дітей. Вони – майбутнє, вони – це Україна", - повідомили у компанії.