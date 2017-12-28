Для кого подорожает электроэнергия в 2018 году

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила оптово-рыночную цену (ОРЦ) на электроэнергию с 1 января 2018 года. В целом годовая ОРЦ вырастет почти на 15% и составит 1 561,99 грн за 1 МВт•ч (без НДС).

В первом квартале рост, по сравнению с действующей ценой, прогнозируется на уровне 9,5% — до 1495,46 грн за 1 МВт•ч (без НДС). На второй-четвертый кварталы ОРЦ установят на уровне 1586,69 грн за 1 МВт•ч (без НДС), повысив на 6,1% относительно первого квартала.

В комиссии уверяют, что если ситуация изменится, ОРЦ пересмотрят с 1 апреля 2018 года.

Рост оптово-рыночной цены электроэнергии в новом году в комиссии объясняют целым рядом факторов: снижением производства электроэнергии атомными станциями, ростом производства более дорогой энергии теплоэлектростанций, соответственно — и импорта угля.

Как известно, комиссия должна была принять ОРЦ еще в ноябре, до того, как будут уволены два члена регулятора, и его работа будет заблокирована. Но этого не произошло.

В итоге исходные расчеты комиссии по ОРЦ за ноябрь и декабрь отличаются по нескольким параметрам: объемам электроэнергии, которую производят разные виды генерации, ценам и объемам необходимого угля, а также стоимости транспортировки и курсу валют.

Как считали

Прогнозный баланс производства и потребления электроэнергии в Украине рассчитывает Министерство энергетики и угольной промышленности. Свой прогноз оно опубликовало еще в октябре 2017 года.

Хотя глава Минэнергоуглепрома Игорь Насалик неоднократно заверял, что в министерстве работают над снижением зависимости страны от импортного угля, октябрьский баланс топлива предусматривал импорт 4,383 млн тонн угля в 2018 году — более 16% от всего необходимого объема. При этом индикативная цена угля, рассчитанная по средней рыночной цене на бирже Роттердама, в ноябре достигла $82,44. Доставка в Украину обходилась бы в $11,94, а внутри страны — в $7,03.

Исходя из этого, рассчитывались показатели для ОРЦ в ноябре. Так как кворум комиссии удалось вернуть только в прошлую субботу, к этому времени условия на европейском рынке изменились, как и ситуация в Украине.

Изменились и расчеты для ОРЦ — средняя цена угля выросла до $83,08 за тонну. Хотя цена доставки в Украине не изменилась, транспортировка до Украины подорожала до $12,21.

В окончательных расчетах ОРЦ применяется новый баланс электроэнергии и новый баланс угля в Украине.

Судя по материалам, которые обнародовала комиссия, указано, что последний вариант баланса министерство прислало буквально вчера — 27 декабря 2017 года, однако на сайте ведомства он пока не представлен.

В новом балансе существенно откорректирован объем производства электроэнергии: расчетное падение производства на атомных станциях будет меньшим, — вместо снижения выработки на 1826 млн кВт•ч, АЭС произведут э/э меньше лишь на 1281 млн кВт•ч.

А гидроэлектростанции, которым прогнозировали падение производства на 531 млн кВт•ч, наоборот — увеличат производство э/э на 37 млн кВт•ч.

Благодаря этому рост производства на ТЭС увеличится не на 4381 млн кВт•ч, а всего на 3679 млн кВт•ч. Для ТЭЦ практически ничего не изменится: вместо роста производства на 1016 млн кВт•ч, показатели вырастут на 1008 млн кВт•ч.

Интересна и ситуация с углем. В балансе электроэнергии, рассчитанном в октябре, предполагалось, что в 2018 году потребуется 26,791 млн тонн угля, из которых 4,383 млн тонн нужно импортировать.

Однако в новом энергобалансе, несмотря на пересмотр производства электроэнергии разными видами генерации, объем необходимого угля вырос до 26,991 млн тонн, из которых 4,205 млн тонн завезут из-за рубежа.

Также в комиссии отмечают, что за месяц без кворума упал курс гривни к доллару — с 26,48 грн до 27,94. Этот параметр значительно влияет на стоимость угольного топлива для ТЭС, соответственно оказывая давление и на ОРЦ.

Что даст повышение ОРЦ?

Рост ОРЦ в первую очередь будет влиять на промышленных потребителей.

Во время заседания глава комиссии Дмитрий Вовк напомнил, что тарифы для населения сегодня не рассматриваются.

"Тарифы для населения в Украине сегодня — самые низкие в Европе. Для первого класса — 90 коп (с НДС), для второго класса — 168 коп (с НДС)", — заверил Вовк.

Однако ОРЦ влияет на тарифы на промышленных потребителей, которыми должны будут перекрывать разницу между дешевыми тарифами для населения и оптово-рыночной ценой.

"Разница между промышленными и бытовыми потребителями в 2018 году будет составлять 105%. Перед внедрением рынка электроэнергии нужно будет ликвидировать перекрестное субсидирование. Что ждет в таком случае бытового потребителя?", — поинтересовался бывший член комиссии, а ныне глава Ассоциации по защите потребителей электроэнергии Андрей Герус во время обсуждения новой ОРЦ.

Отвечать на этот вопрос Вовк не стал — по его словам, вопрос не относится к непосредственному заседанию. Поэтому о влиянии роста ОРЦ на свой карман украинцам предстоит узнать самостоятельно.