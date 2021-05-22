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30 минут назад

Для Папы Римского произведут первый полностью электрический папамобиль (ФОТО)

Он будет из экологически чистых материалов

Папамобиль от Fisker. Фото: Fisker Inc Папамобиль от Fisker. Фото: Fisker Inc
Папамобиль от Fisker. Фото: Fisker Inc

Папа Римский Франциск уже в 2022 году сможет получить первый полностью электрический папамобиль для своих публичных поездок.

Транспортное средство будет изготовлено из экологически чистых и переработанных материалов, сообщает CNN.

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Указано, что проект новой машины для Папы разработал американский стартап Fisker, который производит электромобили.

Как предполагается, папамобиль для Франциска создадут на основе внедорожника Fisker Ocean, который компания хочет вывести в производство в 2022 году.

"Эта машина будет полностью электрической, а вместо кожи в салоне будут материалы, изготовленные из переработанных бутылок и пластмасс, добытых из океана", — говорится в сообщении.

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При этом специально для Папы транспорт модифицируют и добавят стеклянный купол, благодаря чему люди смогут видеть Франциска во время выездов.

Сейчас компания уже показала понтифику дизайн нового папамобиля. Ожидается, что Франциск сможет получить его в четвертом квартале 2022 года.

Как рассказал соучредитель стартапа Fisker Хенрик Фискер, он вдохновился на создание такого автомобиля внимательным отношением Франциска к окружающей среде и влиянию изменения климата на будущие поколения.

В то же время это будет второй автомобиль с нулевыми выбросами, который получит Франциск. Ранее японский автопроизводитель Toyota передал ему водородный гибридный автомобиль Mirai на топливных элементах. Однако этот папамобиль Франциск использовал не так часто.

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Традиционно Папы Римские ездили на транспортных средствах, которые Святому Престолу предоставляла компания Mercedes-Benz. После покушения на Папу Римского Иоанна Павла II в мае 1981 года такие машины начали оснащать специальными прозрачными куполами, чтобы обеспечивать защиту понтификов. Кроме того, в некоторых автомобилях устанавливали специальные поручни и лестницы.

Нынешний Папа ездит на более скромном транспорте и предпочитает Ford, Jeep и Fiat. Пока неизвестно, сколько будет стоить папамобиль от Fisker, однако в компании отметили, что цена внедорожника, который модифицируют для Папы, стартует от $37,5 тысяч.

Ранее Папа Римский Франциск выступил в поддержку легализации однополых браков.

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