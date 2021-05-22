Для Папы Римского произведут первый полностью электрический папамобиль (ФОТО)

Папа Римский Франциск уже в 2022 году сможет получить первый полностью электрический папамобиль для своих публичных поездок.

Транспортное средство будет изготовлено из экологически чистых и переработанных материалов, сообщает CNN.

Указано, что проект новой машины для Папы разработал американский стартап Fisker, который производит электромобили.

Как предполагается, папамобиль для Франциска создадут на основе внедорожника Fisker Ocean, который компания хочет вывести в производство в 2022 году.

"Эта машина будет полностью электрической, а вместо кожи в салоне будут материалы, изготовленные из переработанных бутылок и пластмасс, добытых из океана", — говорится в сообщении.

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При этом специально для Папы транспорт модифицируют и добавят стеклянный купол, благодаря чему люди смогут видеть Франциска во время выездов.

Сейчас компания уже показала понтифику дизайн нового папамобиля. Ожидается, что Франциск сможет получить его в четвертом квартале 2022 года.

It was an honor to have a private audience with Pope Francis @Pontifex . He is so conscience about our responsibility towards the environment & for our generations to come! Looking forward to make the 1st ALL electric Popemobile. #Fisker #love #EVs #PopeFrancis #vatican pic.twitter.com/0zdnXs6Bpo — Henrik Fisker (@henrikfisker) May 21, 2021

Как рассказал соучредитель стартапа Fisker Хенрик Фискер, он вдохновился на создание такого автомобиля внимательным отношением Франциска к окружающей среде и влиянию изменения климата на будущие поколения.

В то же время это будет второй автомобиль с нулевыми выбросами, который получит Франциск. Ранее японский автопроизводитель Toyota передал ему водородный гибридный автомобиль Mirai на топливных элементах. Однако этот папамобиль Франциск использовал не так часто.

Традиционно Папы Римские ездили на транспортных средствах, которые Святому Престолу предоставляла компания Mercedes-Benz. После покушения на Папу Римского Иоанна Павла II в мае 1981 года такие машины начали оснащать специальными прозрачными куполами, чтобы обеспечивать защиту понтификов. Кроме того, в некоторых автомобилях устанавливали специальные поручни и лестницы.

Нынешний Папа ездит на более скромном транспорте и предпочитает Ford, Jeep и Fiat. Пока неизвестно, сколько будет стоить папамобиль от Fisker, однако в компании отметили, что цена внедорожника, который модифицируют для Папы, стартует от $37,5 тысяч.

Ранее Папа Римский Франциск выступил в поддержку легализации однополых браков.