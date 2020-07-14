Для развития "зеленой" энергетики в Украине необходимо обновить энергосети — эксперт

В Украине высокая доля устаревших энергосетей с чрезмерным уровнем износа, что препятствует развитию возобновляемой энергетики. Украинская энергосеть должна быть модернизирована и адаптирована к новым требованиям энергорынка через внедрения RAB-тарифа. Об этом пишет старший научный сотрудник CSIS, экономист Владислав Иноземцев в своей колонке "У украинской революции "зеленой" энергетики имеются свои проблемы, но она не кажется несбыточной мечтой" для британского издания The Independent.

Иноземцев говорит, что за 10 лет сектор "зеленой энергетики" разросся до общей мощности, достигающей 7 ГВт в мае 2020 года, обеспечивая приблизительно 8 процентов от общего производства электроэнергии. Для сравнения, Великобритании потребовалось 23 года (с 1988 по 2011), чтобы добиться таких изменений.

Но на пути дальнейшего развития ВИЭ стоит резкое сокращения энергопотребления из-за "корона-кризиса" и крайне плохое состояние энергосетей. Эксперт говорит, что устаревшая энергосеть, которая включает 63,9 процента высоковольтных линий, эксплуатируется в течение 40 и более лет, должна быть адаптированы к новым требованиям рынка. Так же необходима установка обширной сети аккумуляторных батарей и умных межсистемных линий электропередач.

По мнению эксперта "зеленая" революция будет способствовать трансформации устаревших сетей в современные умные сети, в которых так нуждается страна. Удовлетворить эту необходимость сможет переход на RAB-тариф.

"В эти дни украинские власти наконец-то обсуждают внедрение тарифов RAB (регуляторная база активов) для электрораспределительных компаний, что позволит провести больше реформ с ориентацией на рынок в энергетическом секторе", — отмечает Владислав Иноземцев.

Ранее, энергоэксперт Эдвард Чоу отмечал, что без современной энергоинфраструктуры Украина не сможет войти в европейский энергорынок.

Также советник министра энергетики Сергей Чех заявлял, что модернизировать энергоинфраструктуру возможно будет только при внедрении RAB-тарифа по европейской методологии. По мнению эксперта, правильный RAB-тариф имеет 2 определяющие черты: ставка возврата RAB должна быть единой без разделения баз активов и отвечать экономически обоснованному уровню WACC.