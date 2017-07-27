Для синхронизации с Европой "Укрэнерго" может обновить подстанции за 130 млн евро

27 июля 2017, 12:50
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"Укрэнерго" может получить кредит от Европейского инвестиционного банка для модернизации своих подстанций. Это поможет компании интегрироваться в сеть европейских операторов ENTSO-E

Для синхронизации с Европой Увеличить картинку

Европейский инвестиционный банк рассматривает вопрос выделения НЭК "Укрэнерго" кредита на EUR 130 млн для модернизации подстанций. Информация об этом опубликована на сайте банка.

Проект должен повысить энергоэффективность, надежность оборудования, снизить эксплуатационные расходы "Укрэнерго". Также — модернизация подстанция поможет интеграции энергосистемы Украины с Европейской сетью операторов систем передачи (ENTSO-E).

Общая стоимость реализации проекта составляет EUR280 млн.

НЭК "Укрэнерго" эксплуатирует магистральные и межгосударственные линий электропередачи, а также является централизованным диспетчером объединенной энергосистемы страны.

"Укрэнерго" — государственное предприятие, которое подчиняется Министерству энергетики и угольной промышленности Украины.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: энергетика , укрэнерго 00100227 , минэнергоуглепром

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Для синхронизации с Европой
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