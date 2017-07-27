Для синхронизации с Европой "Укрэнерго" может обновить подстанции за 130 млн евро

Проект должен повысить энергоэффективность, надежность оборудования, снизить эксплуатационные расходы "Укрэнерго". Также — модернизация подстанция поможет интеграции энергосистемы Украины с Европейской сетью операторов систем передачи (ENTSO-E).
Общая стоимость реализации проекта составляет EUR280 млн.
НЭК "Укрэнерго" эксплуатирует магистральные и межгосударственные линий электропередачи, а также является централизованным диспетчером объединенной энергосистемы страны.
"Укрэнерго" — государственное предприятие, которое подчиняется Министерству энергетики и угольной промышленности Украины.