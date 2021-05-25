Для украинских дорожников запускают онлайн-систему с данными по всем стройкам и ремонтам

Государственное агентство автомобильных дорог запустит единую систему управления состоянием дорог E-ROAD. Как говорится в сообщении агентства, система будет содержать интерактивную карту дорожных работ с информацией о контрактах подрядчиков и актуальном ходе строительства.

Отмечается, что E-ROAD будет сопровождать все этапы восстановления и содержания автодорог или искусственных сооружений: от планирования и разработки проекта до ремонта или строительства.

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"Система позволяет в реальном времени следить за выполнением работ на дорогах, обеспечивая прозрачность во взаимодействии между службами автомобильных дорог (САД) в областях и подрядными организациями, а также между САД и "Укравтодором", — отмечается в сообщении.

В агентстве заверяют, что благодаря использованию оперативных и объективных данных в E-ROAD контроль за использованием средств и соблюдением сроков работ станет более жестким. Информация в системе будет обновляться ежедневно, благодаря чему оперативность принятия решений заказчиками работ вырастет.

В "Укравтодоре" подчеркивают, что ранее контроль за ходом выполнения работ осуществлялся на основе прежде всего бумажной документации, что снижало скорость обработки данных, и обмен информацией по вертикали "инспектор — САД — "Укравтодор" производился медленно.

Благодаря же применению E-ROAD дорожники получат ряд необходимых инструментов:

- автоматическая приоритезация проектов, оперативная обработка предложений от САД, возможность создания и сравнения "версий" плана финансирования;

- инструмент для контроля за выполнением текущего среднего ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции;

- отслеживание контрольных дат и физических показателей по основным видам работ, оперативно-финансового выполнения, объемов перечисленных подрядчику средств;- электронный реестр договоров с ведением выплат, актов в разрезе источников финансирования;

- инструмент для контроля за строительством площадок системы взвешивания в движении (WIM);

- механизм для визуального анализа текущей ситуации выполнения ремонтов и строительства с помощью карты ремонтов и карты сети автомобильных дорог Украины.

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Кроме того, E-ROAD будет обрабатывать предоставленную системой WIM информацию о потоке транспорта и нарушениях в разрезе часов или дней, суммы потенциальных штрафов, а также обеспечивать возможность поиска нарушителя по номерному знаку. Система будет позволять сформировать любой отчет на основе собранных данных.

В то же время пока система E-ROAD будет доступна только для внутреннего пользования, однако "Укравтодор" работает над дополнительным функционалом для граждан, благодаря которому те смогут участвовать в процессах контроля за ремонтом дорог.

Отметим также, что 18 мая национальную онлайн-систему в сфере защиты окружающей среды представило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.