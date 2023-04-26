Для українських підприємців запустили програму розвитку торгівлі: що передбачається

Низка компаній створили всеукраїнську Програму розвитку торгівлі для підприємців, яка діятиме протягом 2023 року. Вона має сприяти відновленню українських виробників та продавців товарів, які постраждали від війни. Про це йдеться в повідомленні програми.

Підприємці зможуть скористатися сервісами та експертною підтримкою від OLX, lifecell, Webpromo, Visa, monobank, Ringostat, Nazovni від МЗС України та Shop-Express.

Програма містить "дорожню карту" дій та перелік сервісів із безкоштовного створення інтернет-магазину, його налаштування, налагодження та масштабування продажів, залучення нових клієнтів, а також надає базу знань з інтернет-маркетингу (SEO, PPC, SMM й таргетингу). Сервіси надаються безкоштовно або за спеціальними умовами для учасників програми.

У рамках програми підприємці можуть:

безкоштовно відкрити інтернет-магазин на українській платформі Shop-Express;

отримати безкоштовний аналіз магазину від агентства інтернет-маркетингу Webpromo;

отримати знижку -70% на розміщення та просування товарів на OLX;

скористатися експертною допомогою в управлінні бізнес-процесами та вебпродажами від VISA;

скористатися безкоштовними навчальними лекціями з інтернет-маркетингу в академії WebPromoExperts.

При цьому платформа Nazovni, яку реалізує МЗС України, допоможе з продажами на зовнішніх ринках, надасть контакти потенційних партнерів за кордоном та план дій, щоб почати експортувати товари по всьому світу.

Зареєструватись для участі в програмі можна за посиланням. Кожному учаснику буде призначено особистого бізнес-ментора, який протягом року консультуватиме щодо роботи інтернет-магазину, а також супроводжуватиме комунікацію зі спеціалістами компаній-партнерів програми.