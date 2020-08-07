Дмитрий Федоренко продал издание "Наш Киев"

На рынке масс-медиа новая сделка: основатель интернет-издания НашКиев.UA Дмитрий Федоренко продал издание новому владельцу — медиаменеджеру Олегу Лищине. По условиям сделки весь бизнес был продан целиком, сам Дмитрий планирует сконцентрировать свои силы на развитии digital-агентства SEVENTEAM.

Сообщается, что идея о продаже доли в НашКиев.UA появилась у Дмитрия в начале 2020 года, когда он подбил финансовые и организационные результаты 2019 года.

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"Для качественного роста издания понадобились бы быстрые и достаточно весомые инвестиции, но найти партнера, полностью разделяющего ценности, не представилось возможным, поэтому было принято решение о продаже 100% доли", — говорится в сообщении издания.

Указывается, что предложения о покупке издания приходили от разных политических структур и аффилированных с ними бизнес-групп, но в результате официальным покупателем стал экс-журналист, редактор и медиаменеджер Олег Лищина.

Перед заключением сделки новый владелец провел аудит персонала и пришел к выводу, что его устраивает существующий состав. Никто из команды пока не вышел на рынок поиска работы. Также во время переговоров был вопрос о регистрации торговой марки "Наш Київ", потому, возможно, издание станет украиноязычным.

"Его заявленная стратегия развития издания мне понятна и импонирует. А его энергия в достижении цели реально подкупает. Это сейчас будет больше похоже на стартап и станет очень большим вызовом для его и команды издания", — прокомментировал сделку Дмитрий Федоренко.

"Сразу хочу сказать: продажа издания и мое назначение не имеет никакой политической подоплеки", — заявил Олег Лищина.

Сумма сделки не разглашается. Тем временем, сообщается, что премия "Наш Київ Awards: Санта року" (премия для того, кто сделал весомый вклад в развитие Киева) и ГО "Це наш Київ" (в рамках организации развиваются инновационные сервисы, которые упрощают жизнь киевлянам) остались в собственности основателя издания.

Дмитрий Федоренко в дальнейшем планирует сконцентрировать свою деятельность на развитии медийных экспертиз при производстве корпоративных сайтов и E-commerce платформ в рамках своего digital-агентства SEVENTEAM.

А Олег Лищина уже в ближайшее время запустит новый медиапроект, который будет называться Chas.news. Как сообщил в интервью "Телекритике" главред сайта Евгений Гордейчик, это будет "общественно-политическое издание, которое будет работать в формате объяснительной журналистики".

Тематика у сайта будет весьма основательная. По словам Гордейчика, это "политика в широком понимании этого слова, экономика, социалка, плюс достаточно серьезные разделы по технологиям и истории. Мы будем проводить параллели между прошлым, настоящим и будущим, пытаться из прошлого заглядывать в будущее, образно говоря. Будут и новости".

У сайта будет YouTube-канал, а всего "планируется штат из человек десяти пишущих, человек шести с телевидения, и несколько человек будут делать подкасты".