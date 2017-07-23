Днепровский МК возобновил производство

Днепровский металлургический комбинат (ДМК, г.Каменское Днепропетровской обл.) после почти четырехмесячного простоя с конца марта текущего года возобновил производство. Задуты две доменные печи.

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя предприятия сообщило, введены в работу доменные печи ДП-1М и ДП-9. "Вчера утром задута доменная печь ДП-1М, сегодня — ДП-9. Через несколько дней будет начата выплавка чугуна, после чего возобновится весь производственный цикл", — сказал собеседник агентства.

30 марта 2017 года были изданы приказы №305 "О работе комбината в условиях остановки основного производства" и №307 "О "горячей" консервации оборудования комбината" из-за острой нехватки оборотных средств и отсутствия сырья для работы.

Позднее на комбинате заявили, что для запуска необходимо разово $150 млн. А рентабельная работа возможна тремя доменными печами.

Запуск предприятия положительно повлияет на показатели работы металлургии Украины в 2017 году.

В начале июля генеральным директором ДМК был назначен бывший гендиректор ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ), входящего в группу "Метинвест", Александр Подкорытов. В свою очередь один из собственников "ИСД Сергей Тарута заявил, что выступит гарантом платежеспособности ДМК перед кредиторами и будет вести переговоры с акционерами об условиях немедленного запуска предприятия.

После этого была достигнута договоренность с поставщиками сырья и энергоресурсов. Кроме того, при условии усиления менеджмента ДМК акционерами было дано согласие на запуск предприятия и их гарантии текущих проплат за сырье и энергоресурсы. Долги комбината будут реструктурированы и начнут выплачиваться кредиторам после стабилизации работы предприятия.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.